X Factor 2018, Levante non ci sarà/ "Confermo i rumors": chi prenderà il suo posto?

X Factor 2018, Levante non sarà tra i coach della nuova edizione del talent di SkyUno. "Confermo i rumors, per me inizia un anno ricco di novità"

26 marzo 2018 Anna Montesano

Levante

Attraverso un video su Instagram, Levante ha dato conferma dei rumors circolati nelle scorse settimane riguardo la sua assenza alla prossima edizione di X Factor 2018. Nel video postato nelle sue Instagram Stories ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "A proposito di Sky, confermo i rumors. Quest’anno non farò X Factor, ho un 2018 pieno di grandi novità. Ho iniziato a scrivere il nuovo romanzo, il nuovo disco e ho in corso delle nuove collaborazioni anche internazionali. Ringrazio di cuore gli amici di Sky e Fremantle che mi hanno permesso di entrare in un circuito mainstream portando la mia identità. Grazie di cuore". Altri rumors hanno riferito del rifiuto di Ermal Meta, ultimo vincitore di Sanremo in coppia con Fabrizio Moro.

X FACTOR 2018, FEGIZ E LO SCHERZO DE LE IENE

Intanto Le Iene hanno proposto agli anti talent un ruolo, finto, da giudice ad X Factor. Nel suo scherzo, Sabrina Nobile ha telefonato a diversi personaggi dello spettacolo, proponendo loro un ruolo da giudice nel celebre programma targato Sky. Er Piotta e Shade hanno subito accettato mentre Chiara Galiazzo si è detta perplessa. Fabrizio Moro, Pippo Baudo e Red Ronnie, con motivazioni diverse, hanno declinato l'invito anche perchè la Nobile ha spiegato loro del ruolo particolare nel programma. Tra umiliazioni della Maionchi, per Moro, alla predominanza di Fedez per Baudo. L’unico disponibile al ruolo di “vittima sacrificale” è Fegiz, autore dello spettacolo Io odio i talent show.

