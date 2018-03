4 Hotel, Bruno Barbieri/ Anticipazioni 27 marzo: il Trentino protagonista della prima puntata

4 Hotel con Bruno Barbieri: anticipazioni prima puntata 27 marzo: la gara tra quattro alberghi del Trentino tra la Val di Fassa e la Val di Fiemme per eleggere il migliore.

27 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Bruno Barbieri - 4 Hotel

Nuove avventura per Bruno Barbieri, il famoso chef stellato che, dopo Masterchef Italia e Celebrity Masterchef Italia, ha deciso di sperimentare un nuovo programma. Oggi, giovedì 27 marzo, nel prime time di Sky Uno, andrà in onda la prima puntata di 4 Hotel. Si tratta di un docu-reality, esattamente come 4 Ristoranti di Alessandro Borghese, che servirà per eleggere il migliore albergo di una determina zona geografica e della stessa fascia di prezzo. Bruno Barbieri arriverà in quattro hotel e giudicherà tutto: dall’arredamento al servizio, dalla pulizia al menù. 4 Hotel ha portato Bruno Barbieri a viaggiare in lungo e in largo per l’Italia. Il programma durerà ben sei settimane e mostrerà al pubblico di Sky Uno alcuni dei migliori alberghi delle zone più visitate d’Italia. La prima puntata si svolgerà in Trentino. Nei successivi appuntamenti, invece, Bruno Barbieri farà tappa a Milano, Firenze, in Romagna e nelle Langhe dove in gara ci saranno alberghi siti in dimore storiche.

4 HOTEL, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 27 MARZO

La prima puntata di 4 hotel eleggerà il migliore albergo del Trentino. La gara si svolgerà tra quattro hotel che si trovano tra la Val di Fassa e la Val di Fiemme. I proprietari dei quattro alberghi sono Alberto, Manuela, Mattia e Francesco e si sfideranno per conquistare non solo il giudice supremo Bruno Barbieri ma anche i rivali. I concorrenti, insieme a Bruno Barbieri, trascorrono un giorno e una notte nei reciproci alberghi per giudicare l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e tutto ciò che un albergo deve avere per accontentare i gusti e le richieste dei clienti. Al termine del breve soggiorno, ciascun concorrente assegnerà un voto da 0 a 10 su quattro categorie: location, camera, servizi, prezzo. Bruno Barbieri, al termine di ogni puntata, con i suoi voti, potrà confermare le decisioni dei concorrenti oppure ribaltare il risultato. L’albergo vincente porterà a casa un premio in denaro che potrà utilizzare per migliorare la propria struttura.

4 HOTEL, LE PAROLE DI BRUNO BARBIERI

Ai microfoni di Sky, Bruno Barbieri ha presentato la prima stagione di 4 Hotel. Si tratta di una nuova scommessa professionale che lo chef, abituato a viaggiare e sempre alla ricerca di nuove esperienza, spera di vincere. “Sono molto contento di averlo fatto, è un programma che, al di là della sfida tra gli albergatori, può fare del bene all’hôtellerie italiana, siamo rimasti un po’ al palo rispetto a Parigi, Londra e New York. Abbiamo raccontato tutte le cose che non funzionano, non per sottolineare solo l’aspetto negativo ma cercando di dare dei suggerimenti, degli imput. Mi sono semplicemente messo nei panni di una persona normale che passa una notte in hotel per lavoro vacanza, o altro”, ha raccontato Barbieri che non nasconde il suo entusiasmo per la fiducia che sky gli ha dimostrato. Per individuare i migliori alberghi tra quelli visitati, Barbieri rivela di aver ispezionato tutto nei minimi dettagli. “Vado al di là della semplice ispezione, comunque sì, comincio dalle lenzuola, controllo il topper, tutti gli accessori, gli armadi, verifico se c’è il porta valigie…Successivamente mi occupo di tutti i servizi offerti dall’albergo, dalle escursioni in città, alle attività sportive, al personal shopper. Sottolineo che abbiamo testato i servizi 24 su 24”, ha concluso lo chef promettendo un reality divertente in cui succederà davvero di tutto.

