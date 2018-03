ALESSIA MARCUZZI / “Fili, non ne posso più!ì (Isola dei Famosi 2018)

Alessia Marcuzzi preoccupata delle sorti del suo programma. Il suo sfogo dopo le continue polemiche sul caso ‘canna- gate’, nonché il cambio di programmazione dal prossimo venerdì 6 aprile.

27 marzo 2018 Francesca Pasquale

Alessia Marcuzzi, L’isola dei Famosi

L’ottava puntata de L’Isola dei Famosi è stata archiviata e mai come in questo momento le sorti del programma e della sua conduttrice sono finite sotto i riflettori. Stando ai bene informati, Alessia Marcuzzi sarebbe alquanto scocciata del continuo parlare del caso canna gate che ha colpito da subito il programma con l’esclusione dal reality di Francesco Monte a causa delle accuse che gli sono state mosse contro dalla naufraga Eva Henger che appunto l’aveva accusato di aver fumato marijuana sull’Isola. Proprio durante l’ultima diretta, è nata una discussione tra Alessia Marcuzzi e Eva Henger che non è passata inosservata soprattutto in merito alla reazione della conduttrice. Alessia infatti ha perso in qualche modo le staffe discutendo anche in maniera animata con l’ex naufraga. Alla conduttrice sembrerebbe non andare giù il fatto che un programma, che secondo lei dovrebbe portare allegria e buon umore possa risentire di tutti questi discorsi e polemiche relative allo scandalo della droga. A confidare in maniera più esaustiva il pensiero della stessa Marcuzzi, è stato un altro ex naufrago Filippo Nardi durante un’ospitata a Radio Radio, nella trasmissione radiofonica Non Succederà più.

ALESSIA MARCUZZI E LO SFOGO CON FILIPPO NARDI

Proprio in questa intervista Filippo Nardi oltre a parlare della sua esperienza in Honduras soffermandosi anche sui concorrenti rimasti in gioco, ha rilasciato delle dichiarazioni inaspettate rispetto allo sfogo del dietro le quinte che Alessia Marcuzzi gli avrebbe fatto. Queste le parole di Alessia Marcuzzi, riportate da Filippo Nardi, dopo la lite con Eva Henger durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi: “Fili, non ne posso più! Sono due mesi che il mio programma, che tanto ci tengo che sia divertente, è pieno di questi discorsi”. Aspettando stasera per conoscere se ci possa essere in puntata finalmente quel clima di serenità e spensieratezza che tanto ambisce Alessia Marcuzzi, leggiamo che è stato deciso un cambio di programmazione per la messa in onda del programma. Nello specifico, dopo questa puntata, vi sarà una pausa dovuta alle festività pasquali per poi ritornare in diretta il prossimo venerdì 6 aprile. Sembrerebbe infatti che i vertici Mediaset abbiano deciso di opporsi alla programmazione prevista su Rai 1. Infatti dopo il balletto della messa in onda, dapprima lunedì, poi martedì per non incappare nel fortunato share del Commissario Montalbano, si sposta al venerdì per contrastare l’esordio del programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti, La Corrida, che ritorna sulla rete ammiraglia Rai dopo essere stata per lungo tempo protagonista a Cologno Monzese.

