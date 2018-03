AVENGERS 4 / L'indizio dei fratelli Russo sul film in uscita nel 2019 : "Ha un'enorme posta in gioco"

I fratelli Russo hanno rilasciato qualche dettaglio sulla trama di Avengers 4, il nuovo film ispirato ai fumetti della Marvel in uscita nel maggio 2019.

27 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Avengers

Gli Avengers torneranno con ben due film girati consecutivamente in circa nove mesi e in uscita a distanza di circa un anno nei cinema di tutto il mondo. Il primo di essi, intitolato Avengers: Infinity War, sarà nelle sale a partire dal 27 aprile 2018 mentre il secondo, di cui ancora non si conosce il titolo, uscirà il 3 maggio 2019. Le due pellicole saranno dirette da Anthony e Joe Russo e scritte da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi segnaliamo anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man. E proprio i due fratelli Russo hanno raccontato qualche dettaglio sui due film nell'ultimo numero della rivista Empire Magazine, dedicata completamente agli Avengers. In essa hanno spiegato che non è giusto parlare di sequel, quanto piuttosto di due pellicole diverse ma legate da alcuni particolari: "Non volevamo un film colossale diviso in due. Non saranno Parte 1 e Parte 2, perché altrimenti il pubblico potrebbe pensare che abbiamo troncato a metà una storia. E non è il nostro intento".

I PRIMI INDIZI SU AVENGERS 4

Anthony Russo ha chiarito le ragioni per cui ancora Avengers 4 non ha un titolo completo, che potrebbe indurre gli appassionati del genere a scoprire troppi dettagli sulla trama: "È un film da punto interrogativo. È un'avventura epica nel senso classico del termine, con una enorme e drammatica posta in gioco". Da quanto trapela sembra comunque che la trama della pellicola in uscita nel 2019 possa tornare indietro nel tempo, quasi sicuramente ad un periodo precedente ad Avengers: Infinity War. Non va dunque escluso che certi personaggi, morti durante il film in uscita nelle prossime settimane, possano essere ancora vivi nella pellicola successiva. O che vengano spiegate successivamente le modalità con cui sono stati creati alcuni nuovi apparecchi tecnologici. Gli stessi fratelli Russo hanno infatti lanciato un nuovo indizio, che suona come un vero e proprio spoiler: "Dovreste tornare a vedere gli indizi che ci sono in Civil War per scoprire cosa succede in quel film".

