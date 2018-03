Alessia Mancini/ Lite con Valeria Marini, è tutta una strategia? (Isola dei Famosi 2018)

Sull'Isola dei Famosi 2018 Alessia Mancini ha tirato un sospiro di sollievo dopo l'uscita dei suoi principali antagonisti. Ma non sono mancati scontri con Valeria Marini.

Alessia Mancini

Alessia Mancini sembra essersi allontanata dal clima di tensione che all'Isola dei Famosi 2018 l'ha vista spesso in contrasto con gli altri Naufraghi. Usciti di scena i suoi principali rivali, l'ex velina può finalmente rilassarsi con gli amici, anche se rimangono due possibili focolai da spegnere: Francesca Cipriani e Valeria Marini. Le due sono strettamente collegate e fra l'altro la maggiorata si è esposta nel corso delle ultime notti durante una lite in corso fra il suo idolo stellare e la Mancini. Le due infatti hanno trascorso diverse ore in notturna a litigare, per via della gestione del fuoco. Anche la Marini alla fine ha dovuto sottolineare che Alessia tende a comandare e a gestire qualsiasi cosa, una critica che tanti Naufraghi le hanno mosso fin dal suo arrivo alle Honduras. A nulla è servita la strategia della diretta interessata di concentrarsi sulle stelle in cielo e di ironizzare sulle parole della Marini, mentre quest'ultima era intenta a riaccendere ancora una volta il fuoco. Agli occhi di Alessia invece la lite sarebbe nata tutta da un equivoco, dato che il suo intento era di correre ai ripari e riaccendere il fuoco. La responsabilità del falò era di Valeria, ma evidentemente l'ex velina temeva che qualcosa andasse storto. Clicca qui per vedere il video di Alessia Mancini e Valeria Marini.

Il chiarimento con gli altri naufraghi

Superata la notte di litigi, Alessia Mancini ha potuto dare la sua versione dei fatti agli altri concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018. A raccogliere le confidenze della Naufraga è stata Francesca Cipriani, che nel corso dello scontro fra Alessia e Valeria Marini si è svegliata e ha richiesto a entrambe di abbassare la voce per permetterle di dormire. Tutto sarebbe nato dal tentativo della Mancini di riaccendere la fiamma e il fumo che avrebbe investito la Marini, che in quel momento si era addormentata. Nel riportare la sua versione dei fatti, la concorrente ha fatto anche una blanda imitazione della showgirl, riuscendo a far scattare qualche sorriso. La stessa situazione sarebbe stata tra l'altro affrontata da Nino Formicola alcune ore dopo. Anche Gaspare si è ritrovato a dover rianimare il fuoco, ma nel suo caso la Marini ha usato dei toni più gentili. Forse perché si era già sfogata con lei poco prima, ha sottolineato la Mancini. Amaurys Perez è l'unico che in questo contesto, seppur presente al dialogo fra la concorrente e la Cipriani, a non aver voluto esprimere la propria opinione. Forse perché ai suoi occhi le parole di Valeria, sul fatto che l'ex velina sia arrogante, non siano così false? Clicca qui per vedere il video di Alessia Mancini all'Isola dei Famosi 2018

Bianca e Nino dalla sua parte

L'Isola dei Famosi 2018 ha messo sotto pressione Alessia Mancini fin dalle sue battute iniziali. Il percorso dell'ex velina non è stato di certo semplice, se si considerano quanti concorrenti siano entrati in contrasto con lei. Eppure nonostante tutto rimane invariata di fronte alle critiche, forte delle sue posizioni. Non appare strano che sia riuscita a rimanere indenne di fronte alle critiche e a evitare l'eliminazione al televoto. Dopo tutto Alessia ha dalla propria parte una fetta importante del gruppo di Naufraghi, che prendono le sue difese anche di fronte alle situazioni più problematiche. Nino Formicola e Bianca Atzei primi fra tutti. Tutto questo però potrebbe non permetterle di superare lo scoglio della finale, in cui forse si ritroverà a dover combattere al televoto proprio contro l'amica cantante. In questo caso però si tratterebbe di una sconfitta a metà per l'ex velina, che dal suo punto di vista può già contare su diversi successi. Rimanere in piedi di fronte a tante relazioni problematiche del resto non è così scontato.

© Riproduzione Riservata.