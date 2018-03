Amaurys Perez ha avuto un malore/ Il rapporto con Simone Barbato e le critiche di Rosa (Isola dei Famosi 2018)

Sull'Isola dei famosi 2018, Amaurys Perez sta iniziando a risentire delle difficili condizioni: lo sportivo ha avuto un malore. Rosa Perrotta ha dei dubbi sulle sue vere intenzioni.

Amaurys Perez

Amaurys Perez sta iniziando ad accusare le difficili condizioni di vita all'Isola dei Famosi 2018. Nelle ultime ore l'ex campione ha infatti subito un malore dovuto a un calo di pressione, forse collegato al contesto estremo del reality ed alla scarsità di cibo. Rispetto al suo arrivo alle Honduras, il fisico di Amaurys dopo tutto ha perso tono in modo evidente e ora iniziano a farsi sentire anche i problemi dovuti al caldo incessante. Per tutta la mattinata di ieri, l'atleta infatti è apparso spento e lontano dalle liti in corso fra Alessia Mancini e Valeria Marini, preferendo rimanere sdraiato in accampamento. La showgirl però ha deciso di aiutarlo ad avvicinarsi verso la spiaggia, dato che ai suoi occhi il sole avrebbe potuto aiutarlo a rigenerarsi. Il malore tra l'altro potrebbe essere collegato alle poche ore di sonno della notte precedente, dato che la lite fra la Marini e Alessia Mancini sembra aver svegliato tutto il gruppo di Naufraghi. Clicca qui per vedere il video di Amayrys Perez all'Isola dei Famosi 2018.

Vicino a Simone Barbato

L'Isola dei Famosi 2018 ha permesso ad Amaurys Perez e Simone Barbato di ritrovare qualche punto in comune. L'ex atleta infatti è intervenuto negli ultimi giorni per calmare l'animo del mimo, entrato in rotta di collisione ancora una volta con Franco Terlizzi. Per questo e per via dei contrasti vissuti per primo con l'artista, Amaurys ha deciso di esporsi e dare qualche piccolo consiglio al Naufrago su come comportarsi di fronte all'ennesimo problema con l'ex pugile. Quest'ultimo infatti ha manifestato l'intenzione di chiudere definitivamente i rapporti sia con lui che con l'attuale amica Francesca Cipriani, colpevole ai suoi occhi di aver preso le difese del mimo. Amaurys però ha sconsigliato caldamente a Simone di cercare di appianare le cose con Franco, dato che i loro due caratteri, fin troppo simili, avrebbero finito per portarli verso una nuova lite piuttosto che verso la pace. Clicca qui per vedere il video di Amaurys Perez e Simone Barbato all'Isola dei Famosi 2018.

Le critiche di Rosa Perrotta

L'Isola dei Famosi 2018 potrebbe vedere Amaurys Perez arrivare indenne alla vittoria finale. Un obbiettivo verso cui ha sempre manifestato una certa indifferenza, ma che agli occhi di Rosa Perrotta nasconde tutt'altro. In questi giorni infatti la Naufraga dell'Isola che non c'è ha manifestato non pochi dubbi all'amica Elena Morali sulle vere intenzioni dell'ex campione. Ai suoi occhi Amaurys cercherebbe solo di nascondere le sue vere intenzioni ed è sicura che farebbe di tutto per arrivare all'ultimo traguardo. Un'eventualità che del resto, a pochi giorni di distanza dalla meta finale, non appare così difficile da credere. Amaurys del resto potrebbe riuscire persino a sconfiggere la più forte Bianca Atzei e di certo verrebbe preferito ad Alessia Mancini se dovesse entrare in contrasto con le due concorrenti. Il pubblico italiano ha dimostrato in più occasioni di essere rimasto colpito dall'animo fragile di Perez, dalla sua bontà e dalla forza con cui non ha esitato a piangere durante il collegamento in diretta con la moglie. Per questo potrebbe diventare con tutta facilità il preferito al televoto, un'ipotesi che del resto i pronostici dei bookmakers non sembrano escludere.

