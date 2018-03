Amici 17/ Anticipazioni: sabato prossimo scopriremo i nomi dei tre giudici esterni?

L'incontro di Einar e Giusy Ferreri nella puntata di oggi di Amici 17 mentre il serale prende forma con nuovi annunci e conferme, chi saranno gli altri tre giudici?

27 marzo 2018

Il Serale di Amici 17 prenderà il via il 7 aprile prossimo ma gli occhi di tutti sono puntati verso la diretta di sabato pomeriggio quando non solo scopriremo i nomi degli altri ragazzi che approderanno al serale, ma anche il nome dei tre giudici che si aggiungeranno a Simona Ventura, Giulia Michelini ed Heather Parisi nella commissione esterna che giudicherà i ragazzi. Secondo gli ultimi rumors sembra proprio che, dopo l'annuncio di tre donne, sabato pomeriggio conosceremo il nome dei tre uomini che comporranno la commissione. Rimane il fatto che, nel corso degli ulimi serali, il numero di uomini e donne presenti in giuria non è mai stato di egual numero, quindi quali saranno gli artisti che si aggiungeranno alla fase serale del programma che rimetterà i ragazzi al centro delle puntate? Al momento non ci sono rumors a riguardo ma sembra proprio che potrebbe essere un "nome internazionale" a completare la squadra.

L'INCONTRO DI GIUSY FERRERI ED EINAR

"Sei emotivo e intimidito", con queste parole, Giusy Ferreri affronterà Einar nella nuova puntata del pomeridiano di Amici 17 in onda oggi pomeriggio. Il programma continua il suo percorso verso il serale e la "maestra" ha deciso di incontrare il cantante che ha ottenuto la felpa verde e l'ingresso al serale perché, come lei stessa dice, lui faceva parte della classifica che tutti i professori hanno stilato in previsione del serale. Fin qui tutto sotto controllo se non fosse che, Giusy Ferreri ammette che il cantante era presente nella sua classifica ma era molto in fondo. Se da una parte è molto colpita dalla sua voce e dal suo timbro, dall'altra è infastidita dal suo essere così intimidito ed emotivo ancora oggi, dopo mesi e ad un passo dal serale, e per questo ha pensato bene di incontrarlo e spronarlo a lasciarsi andare mettendo da parte questo suo essere ancora chiuso a riccio. Il loro incontro lo spronerà in quale modo? Lo scopriremo solo nella puntata di oggi pomeriggio.

