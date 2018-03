Angela Rende, moglie di Amaurys Perez/ Corna-gate all'Isola dei Famosi 2018: stasera tutta la verità?

Angela Rende, moglie di Amaurys Perez, è certa della fedeltà di suo marito, recentemente accusato di averla tradita sull'Isola dei Famosi 2018.

27 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Amaurys Perez e Angela Rende

"Potrei scommettere tutto sul fatto che non è successo nulla!": sono parole granitiche quelle che Angela Rende ha utilizzato per difendere suo marito, Amaurys Perez, dall'infamante accusa di averla tradita nel corso della sua permanenza sull'Isola dei Famosi 2018. Dal suo punto di vista, infatti, il naufrago si sarebbe sempre comportato senza venir meno al giuramento di fedeltà e, forte di questa convinzione, è certa che Amaurys le sia rimasto fedele anche nel corso della sua avventura honduregna. Anche se questa notizia circola sul web ormai da molte settimane, Alessia Marcuzzi e il suo staff hanno scelto di non dare adito ad alcuna supposizione ed evitare così l'argomento nel corso delle ultime puntate; tuttavia, a causa del continuo vociferare, questa sera la conduttrice potrebbe segnalare il pettegolezzo ad Amaurys Perez, che in diretta tv potrebbe chiarire, una volta per tutte, la verità su questo rumors così infamante. Dopo il "canna-gate", all'isola dei Famosi è in arrivo il "corna-gate"?

"AMAURYS NON HA FATTO NULLA!"

Sui social non si parla d'altro: secondo un tiepido pettegolezzo, Amaurys Perez, nel corso della sua avventura sull'Isola dei Famosi 2018, avrebbe tradito sua moglie Angela Rende con un'altra naufraga, anche lei, a quanto pare, impegnata. Intervistata in seguito alla polemica nata da questo rumors, la Rende ha replicato dicendosi certa della fedeltà di suo marito, che da quando ha fatto il suo ingresso nel reality di Canale 5, non ha mai dimenticato ciò che prova per sua moglie e per i suoi tre figli: "Fino a questo momento non ho replicato perché non mi piace apparire in certe cose, preferisco lasciar parlare. Credo che in quelle indiscrezioni non ci sia nulla di vero: Amaurys non ha fatto nulla". Con le sue dichiarazioni, Angela Rende ha rivelato inoltre di essere assolutamente certa della fedeltà di suo marito, anche di fronte al fatto che nella prima settimana sull'isola, complici le piogge insistenti, i naufraghi hanno dormito l'uno accanto all'altro. Da che parte sta la verità? A questo link è possibile visualizzare il video di Domenica Live contenente il testo della lettera.

