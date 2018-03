Antonella Clerici piange in diretta per Fabrizio Frizzi a La prova del Cuoco/ Video "tutto il suo amore torna"

Antonella Clerici piange in diretta a La prova del cuoco per Fabrizio Frizzi: il video in cui ricorda tutto l'amore che il conduttore ha donato agli altri.

27 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Antonella Clerici

Antonella Clerici è tornata al timone de La prova del cuoco, ma prima di dare il via alla nuova puntata del suo programma ha voluto rendere omaggio a Fabrizio Frizzi che, prima di un collega, era soprattutto un amico. Con le lacrime agli occhi e visibilmente toccata dall’accaduto, Antonella Clerici ha voluto condividere con il pubblico di Raiuno, lo stesso che per anni ha imparato ad amare e a conoscere il Fabrizio Frizzi uomo e non personaggio, il ricordo di un uomo speciale verso il quale la gente sta dimostrando tutto il suo affetto. La Clerici ha svelato così come nello studio de L’Eredità, diventata in questi anni la seconda casa di Fabrizio, ci sia un tavolino con dei fiori, portato da tutte le persone che hanno lavorato con Fabrizio conoscendo non solo la sua professionalità, ma soprattutto la sua umanità. Commossa, Antonella Clerici non ha trattenuto le lacrime. “Sono due giorni che non riesco a parlare. Riuscirete a capirmi” – dice Antonella Clerici che poi parla di un silenzio toccante che si respira nei corridoi della Rai – “Qui c'è un silenzio surreale, dato dalle persone che gli hanno voluto bene quì. Piangono tutti qua, dall'usciere al guardiano al direttore generale, non c'è differenza".

IL RICORDO DI ANTONELLA CLERICI PER FABRIZIO FRIZZI

Con un grande dolore nel cuore, Antonella Clerici che, proprio nello studio de La prova del cuoco, dopo diverse settimane dal malore dello scorso ottobre, aveva riaccolto Fabrizio Frizzi insieme a Carlo Conti, ha voluto ricordare chi era Fabrizio Frizzi. Un uomo buono e generoso che, oltre alle opere di bene pubbliche come il Telethon e la donazione di midollo osseo che aveva tenuto segreta per tanti anni, si dedicava completamente agli altri. “Abbiamo detto 'Ma perché un uomo straordinario deve lasciarci così?' poi abbiamo capito: la gente che c'è fuori adesso da Viale Mazzini e che ha guardato la tv ieri, ha capito che uomo era, e tutto l'amore che ha donato gli sta tornando indietro. Se lui potesse vederlo ne sarebbe felice".

FABRIZIO FRIZZI, UN UOMO STRAORDINARIO NELLE PAROLE DI ANTONELLA CLERICI

Come hanno detto altri personaggi famosi, anche Antonella Clerici, parlando di Fabrizio Frizzi, non lo definisce un personaggio. Nonostante il successo e la popolarità, infatti, Fabrizio Frizzi era rimasto l’uomo semplice ed umile di sempre che, spesso, si chiedeva il motivo dell’affetto delle persone nei suoi confronti. “Lui era un personaggio amato, una persona che volevamo bene tutti. Era veramente un uomo straordinario” – ha spiegato la Clerici che ha poi concluso così il suo toccante ricordo di Frizzi – “Oggi mi costa tantissimo essere qui, ho pensato a lui che sarebbe stato qui malgrado tutto quello che aveva, allora andiamo avanti a fare il suo lavoro, che era quello che avrebbe voluto”.

© Riproduzione Riservata.