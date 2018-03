BEAUTIFUL/ Thomas accetta di stare con Caroline per compassione? (Anticipazioni 27 marzo)

Anticipazioni Beautiful, puntata 27 marzo: dopo avere appreso le condizioni di salute di Caroline, Thomas deve prendere una decisione sul suo futuro con lei.

27 marzo 2018 Redazione

Linsey Godfrey - Caroline

Una nuova puntata di Beautiful andrà in onda oggi su Canale 5, a partire dalle ore 13:40 circa. In essa terranno banco i preparativi per il summit della Spencer Pubblications a Montecarlo: durante tale imperdibile evento, la Forrester Creations e la Spectra Fashions si scontreranno e si sfideranno con le loro linee di costumi. Ma prima della partenza, una notizia sconvolgente potrebbe turbare la felicità di Thomas, più che mai emozionato di poter presentare le sue creazioni. Bill, che aveva tentato di convincere lo stilista a dare una seconda possibilità alla sua relazione con Caroline, deciderà di passare alle maniere forti pur di raggiungere l'obiettivo prefissato: inventarsi una bugia colossale per impietosire il fratello di Steffy. E sarà così che gli rivelerà come alla nipote manchino solo poche settimane di vita a causa di una rarissima malattia autoimmune...

Beautiful: Caroline sta morendo?

Nell'episodio odierno di Beautiful, Bill farà credere a Thomas che Caroline è gravemente malata. Lo inviterà quindi a renderla felice in questi suoi ultimi giorni, formando insieme a lei e al figlio Douglas una famiglia felice. Si tratterà di parole che sconvolgeranno, comprensibilmente, il giovane Forrester. Quale sarà la sua reazione? Una simile rivelazione lo porterà a chiudere ogni rapporto con Sally? Continueranno a tenere banco anche le vicissitudini relative ad Eric e al suo trasferimento in hotel. Steffy, che sulle prime aveva nascosto al padre la verità su questo nuovo domicilio, deciderà di rivelargli l'indirizzo dell'albergo, aggiungendo che il nonno si trova anche in compagnia di Sheila. I Forrester dovranno quindi intervenire in gran fretta per evitare che la dark lady possa combinare uno dei suoi soliti intrighi. Ridge correrà a parlare con il padre: riuscirà a convincerlo a tornare a casa, dando una seconda possibilità a Quinn?

