BELEN RODRIGUEZ / Foto, si gode la primavera in Ligura insieme ad Andrea Iannone

Belen Rodriguez ha trascorso il weekend a Sestri Levante in Liguria insieme all'inseparabile fidanzato Andrea Iannone. L'occasione perfetta per trascorrere un giorno primaverile.

27 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

Le località balneari di Maldive e Qatar nelle quali di recente ha trascorso qualche giorno di vacanza sono solo un lontano ricordo per Belen Rodriguez, che è tornata in Italia insieme al figlio Santiago e il fidanzato Andrea Iannone. Ma anche il Belpaese offre località da sogno, perfette per una domenica di relax primaverile. La chiacchieratissima modella argentina si è quindi recata con l'inseparabile pilota a Sestri Levante, località della Liguria nella quale domenica si è tenuta la Silent Wines, una manifestazione dedicata al vino. Con la Baia del Silenzio come sfondo per una giornata all'aria aperta, Belen ha quindi condiviso con i suoi followers la splendida cittadina ligure, confermando (se ancora ce ne fosse bisogno) il suo look impeccabile: pullover corto di colore rosa e jeans attillati hanno trovato apprezzamento tra i fan, che non hanno rinunciato a mettere il loro solito like nel seguitissimo profilo della modella.

BELEN RODRIGUEZ AL CONCERTO DEI MANESKIN

Tra un impegno di lavoro e una gita fuori porta, Belen Rodriguez ha anche trovato il tempo di gedersi una serata di divertimento al concerto dei Maneskin. La modella ha infatti è espresso il suo apprezzamento per il gruppo balzato alle cronache durante l'ultima edizione di X Factor e subito seguito soprattutto tra i più giovani. La sua presenza all'evento non è passata inosservata e la modella argentina si è anche fermata anche nel backstage per una foto con Damiano e colleghi, poi postata su Instagram e apprezzata con migliaia di likes. Queste il pensiero della conduttrice di Tu sì que vales: "Ne ero già innamorata, ma dopo vedervi dal vivo, che dire...... davvero un talento smisurato e strepitoso... avete tutto, spaccate il mondo in due ragazzi!" Clicca qui per vedere le foto di Belen insieme ai Maneskin e leggere i commenti dei fan.

