Ballando con le stelle 13/ Akash Kumar: il pubblico non perdona le bugie del modello…

Ballando con le stelle 2018, Akash Kumar: il pubblico perdonerà il modello dagli occhi di ghiaccio? Dopo avere mentito al programma anche i fan si sono sentiti traditi...

27 marzo 2018 Valentina Gambino

Akash Kumar ha svelato il vero motivo che l’avrebbe spinto a cambiare identità durante la sua esperienza con la 13esima edizione di Ballando con le stelle 2018. Il modello di origini indiane però, arrampicandosi sugli specchi, non si è di certo portato a casa una bella figura ed anzi, avrebbe potuto concretamente comportarsi in maniera differente. “A Verona sono tutti di destra, perciò ho cambiato identità”, ha detto in diretta chiamando in causa la minaccia del razzismo in prima serata su Rai1. Milly Carlucci da sempre, depenna chiunque abbia già partecipato ad altri reality show e come ben sapete, il problema principale del modello dagli occhi di ghiaccio è proprio questo: la sua vecchia partecipazione a Temptation Island anche con un altro nome. Ora lavora in passerella anche per Armani ma prima di questo ha tentato la fortuna proprio con il ruolo di tentatore, cercando di fare impazzire ragazze fidanzate pronte a mettersi in gioco per una estate in televisione. Lui però, aveva giurato di non avere mai partecipato ad altri programmi televisivi e, se la sua memoria lo inganna, quella di internet invece, non sbaglia proprio mai.

Akash Kumar è stato colpito e affondato. Il modello, durante la terza puntata di Ballando con le stelle è stato incalzato da una Selvaggia Lucarelli in cerca di giustizia. Dopo essere stato placcato a dovere, il ragazzo ha ceduto confessando di avere preso parte a due programmi differenti con due diverse identità. Se la rete non perdona, forse Milly Carlucci sarà più clemente. Akash infatti, prima del reality show di casa Rai, si era presentato a Ciao Darwin con il nome di Pablo Andreis Romero e Temptation Island con quello di Andrea P. “Un ex agente mi ha detto che il mio, Akash Kumar, non avrebbe funzionato, perché era un nome indiano. Io avevo bisogno di soldi”, ha accennato il ragazzo durante l’ultima puntata. “Sono stato gestito male, sono stato ingenuo. Ho sbagliato”, ha proseguito. Poi lo scivolone: “Ho dovuto cambiare identità perché a Verona sono tutti di destra”. Polverone social e una certa malizia di fondo che internet ancora oggi non perdona…

