Barbara d’Urso-Fabrizio Frizzi/ Polemiche sulla messa in onda di Pomeriggio 5: anche gli ascolti la bocciano!

Barbara d’Urso-Fabrizio Frizzi, polemiche e follia social: molti i telespettatori che avrebbero preferito che la puntata di ieri di Pomeriggio 5 non fosse andata in onda

27 marzo 2018 - agg. 27 marzo 2018, 12.20 Davide Giancristofaro Alberti

Fabrizio Frizzi, scomparso nella notte fra domenica e lunedì

Continuano le polemiche per via della messa in onda della diretta di Pomeriggio 5 dopo la messa a soqquadro dei palinsesti Mediaset e Rai dopo la notizia della morte di Fabrizio Frizzi. In realtà non è stata solo la D'Urso ad andare in onda e, quindi, questo significa che il suo non era solo voglia di ascolti facili, tutto il contrario. Barbara D'Urso è andata in onda in qualità di programma sotto testata giornalistica e, quindi, per fare cronaca di quanto accaduto, ma non solo le polemiche social l'hanno travolto ma anche gli ascolti non sono stati da record visto che il suo competitor diretto, La Vita in Diretta, ha registrato un vero e proprio boom nello speciale dedicato a Fabrizio Frizzi e lasciando la D'Urso di qualche punto percentuale indietro. In particolare, se Pomeriggio 5 si è fermato al 20% o poco più, Rai1 ha portato a casa oltre il 25% di share. Ma perché se è la D'Urso ad andare in onda è polemica e se lo fa un programma Rai, casa di Frizzi, non lo è? E che possiamo dire della messa in onda di un programma come Emigratis il contrario della riservatezza, del garbo e del rigoroso lutto rispettato anche da Maria De Filippi e Paolo Bonolis?

POLEMICHE PER BARBARA D'URSO

Non è mai bello fare polemica quando scompare una persona, soprattutto se a venire a mancare è un personaggio pubblico amato e rispettato da tutti come il povero Fabrizio Frizzi, che ci ha lasciato nella notte fra domenica e lunedì all’età di 60 anni. Purtroppo, però, anche la morte del noto volto della Rai, è servita per polemizzare, e ovviamente il terreno di gioco sono stati i social network. Diversi telespettatori non hanno infatti preso bene la decisione di Canale 5 di mandare in onda Pomeriggio 5 lo stesso, nonostante il lutto. Se è vero che da una parte la puntata del noto talk show quotidiano condotto da Barbara d’Urso, sia stata interamente dedicata al povero Fabrizio, è vero anche che secondo molti il programma non doveva comunque essere mandato in onda, come fatto con altri, leggasi “Avanti un altro”, e “Uomini e Donne”, nonché moltissimi show Rai, come “I Fatti Vostri”, “Detto Fatto”, e “La Prova del cuoco”.

I MESSAGGI SU INSTAGRAM

«Cara Barbara penso che tu abbia fatto uno scivolone immenso, che ti saresti dovuta accodare a tutto il resto del mondo della tv rifiutandoti di andare in onda», un messaggio pubblicato su Instagram, condiviso da svariati frequentatori dei social. C’è anche chi si è schierato dalla parte di Barbara, visto che la stessa ha comunque dedicato un bell’omaggio a Frizzi. A non essere piaciuto, in particolare, l’apertura della stessa D’Urso, che si è voluta complimentare per i grandiosi ascolti di Domenica 5: in effetti questo si poteva forse da evitare. Fatto sta che come succede in questi casi, ognuno elabora il lutto come meglio crede. Si pensi ad esempio a quanto accaduto soltanto poche settimane fa con il povero Davide Astori, 31enne difensore centrale della Fiorentina morto per problemi cardiaci. Quel giorno il campionato si fermò, ma secondo molti bisognava giocare.

