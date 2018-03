Bianca Atzei/ La "protezione" di Alessia Mancini e la "benedizione" di Valeria Marini (Isola dei famosi 2018)

Sull'Isola dei famosi 2018 Bianca Atzei ha ritrovato il sorriso. La cantante ha legato con Jonathan Kashanian e l'ultima arrivata Valerina Marini. Canzoni in spiaggia per il trio.

Bianca Atzei

Bianca Atzei ha trovato una sua dimensione all'Isola dei Famosi 2018, sia dal punto di vista dell'umore che delle amicizie. Pur mantenendo intatto il suo legame con Alessia Mancini, la cantautrice ha stretto un particolare legame con Jonathan Kashanian ed ora anche con Valeria Marini. I tre trascorrono infatti diversi momenti insieme, soprattutto quando si tratta di cantare. Un'attività preferita dalla Marini e di certo una specialità della Atzei, che di fronte a un brano di Mina come 'Sono come tu mi vuoi' non poteva di certo tirarsi indietro. Il terzetto appena formato ha attirato subito anche l'intervento di Simone Barbato, che in questo caso si è tenuto lontano dalle attività canore e si è dedicato invece all'accompagnamento musicale. Sembra proprio che questa nuova pagina del reality stia permettendo a Bianca di pensare di più al sorriso e meno al velo di tristezza perenne che l'ha accompagnata per tante settimane. Clicca qui per vedere il video di Bianca Atzei all'Isola dei Famosi 2018.

Bianca ha accolto Valeria Marini

Bianca Atzei è diventata ormai una delle concorrenti più esperte dell'Isola dei Famosi 2018. Si è impegnata molto infatti nell'accogliere Valeria Marini nel migliore dei modi, istruendola su vari compiti da svolgere. In questi ultimi giorni per esempio si è messa al fianco della showgirl per preparare il riso per tutto il gruppo, su espressa richiesta della Marini. Il tutto si è tradotto tuttavia con un ribaltamento dei ruoli: alla fine è stata l'artista a cucinare il cibo per il pranzo. Anche se la showgirl è convinta di averle carpito nel frattempo ogni tipo di segreto, date le sue abilità in cucina. Durante la prova per stabilire il Mejor della settimana, Bianca è riuscita a posizionarsi terza ed a completare la difficile missione con l'enigma numerico. Un posto di svantaggio rispetto ad Alessia Mancini e Jonathan Kashanian, che dovranno confrontarsi nello spareggio in puntata, ma comunque un gradino fortunato che ha permesso alla cantante di evitare le penalità previste per il Peor.

I bookmakers puntano su di lei

Bianca Atzei sembra ormai del tutto diversa rispetto all'inizio dell'Isola dei Famosi 2018. La cantante è riuscita a superare il momento di forte sconforto, fatto di lacrime e tanti ripensamenti. Persino il pensiero di Max Biaggi sembra ormai non appartenerle più: l’Honduras le hanno fatto davvero questo regalo? Non bisogna escludere anche la possibilità che si sia trattato in realtà di un programma ben preciso seguito dalla Atzei per assicurarsi la vittoria finale, suo vero obbiettivo. Nella fase iniziale l'abbiamo vista infatti cercare subito la protezione di Alessia Mancini, che in seguito si è rivelata una delle Naufraghe più forti del reality. Ha preso posizione contro i concorrenti scomodi, che alla fine sono stati eliminati dal televoto, e infine ha rivelato un suo lato più intraprendente, nettamente diverso rispetto alla fase iniziale del gioco. Possibile che si tratti solo di coincidenze? Se tutto ciò non fosse frutto solo di un caso, i bookmakers ci avrebbero visto giusto fin dall'inizio: Bianca potrebbe essere la vincitrice dell'Isola dei Famosi 2018.

