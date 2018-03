CAPTAIN MARVEL / Le riprese del film sono cominciate: nel cast Brie Larson e Jude Law

Le riprese del film Captain Marvel sono ufficialmene iniziate: la pellicola sarà al cinema nel 2019 con un cast di tutto rispetto a partire da Brie Larson.

27 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Sono iniziate le riprese del film Captain Marvel che saranno girate, come confermato dalla stessa Marvel, in diverse aree di Los Angeles e in Louisiana (in località come Baton Rouge e New Orleans). La prima foto ufficiale è già stata diffusa e in essa vediamo l'attrice protagonista Brie Larson mentre si trova a bordo di un'aereo insieme al Generale di Brigata Jeannie Leavitt, in occasione di un recente viaggio alla base militare Nellis in Nevada (svolto per entrare meglio nella parte assegnata). I colleghi di Brie Larson in questa nuova avventura cinematografica sono noti: faranno parte del cast Jude Law, Gemma Chan, Lashana Lynch, Samuel L. Jackson nel ruolo di Nick Fury e Ben Mendelsohn nei panni del villain. A loro si aggiungono Algenis Perez Soto, Rune Temte, la piccola McKenna Grace e Lee Pace e Djmon Honsou, già apparsi nei Guardiani della Galassia. Dovrebbe tornare anche Clark Gregg, ma la notizia non è confermata, nel ruolo dell'agente Coulson.

CAPTAIN MARVEL: DATA DI USCITA E TRAMA

Captain Marvel uscirà nei cinema il 6 marzo 2019 e sarà diretto da Anna Boden e Ryan Fleck. Alla sceneggiatura ci sarannoMeg LeFauve (Inside Out, Il Viaggio di Arlo), Nicole Perlman (First Man, Guardiani della Galassia), Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider, Sherlock Holmes 3), Liz Flahive & Carly Mensch (Glow). La trama rappresenterà un cambiamento per l'Universo Cinematografico Marvel, come riporta anche la sinossi ufficiale resa nota dalla Marvel: "Basata sul personaggio Marvel apparso per la prima volta nel 1968, la storia segue Carol Danvers nel suo percorso per diventare uno dei più potenti eroi dell'universo quando la Terra si ritrova nel mezzo di una guerra galattica tra due razze aliene. Ambientata negli anni '90, Captain Marvel è un'avventura tutta nuova che si svolge in un periodo mai ancora esplorato dall’Universo Cinematografico Marvel". Un punto di partenza che sembra promettere colpi di scena a non finire.

