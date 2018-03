Daniele Bossari/ Ancora dubbi sull'auricolare (Isola dei famosi 2018)

Daniele Bossari è di nuovo al centro delle polemiche sull'Isola dei Famosi 2018 per la questione auricolare. Perché Mara Venier, anche lei opinionista nel reality, non lo indossa?

Daniele Bossari è di nuovo al centro delle polemiche sull'Isola dei Famosi 2018 e per un fatto noto ai telespettatori. Si parla ancora della questione microfono, che secondo Eva Henger e Striscia la Notizia gli servirebbe per ricevere importanti informazioni da parte degli autori. Nonostante le prime smentite, un fotogramma video aveva confermato la presenza dell'auricolare all'orecchio di Bossari durante il famoso scontro fra quest'ultimo e la Henger, in occasione dell'intervista in studio dell'ex concorrente. A cercare di gettare acqua sul fuoco, con un risultato tuttavia opposto, è il regista del programma Roberto Cenci. Durante una sua recente ospitata a Ultime dall'Isola, il magazine in onda su Mediaset Extra, ha spiegato infatti che Daniele sarebbe stato dotato del microfono per gestire i tempi televisivi, dato che sia lui che la collega opinionista Mara Venier intervengono spesso durante la diretta. Alla fine si sarebbe rivelato inutile, ha sottolineato Cenci, dato che Bossari lo terrebbe sempre in tasca. Eppure, come fa notare Il Tempo, rimane un dubbio: perché Mara non indossa lo stesso microfono, dato che i tempi televisivi, così preziosi, sono identici per entrambi gli opinionisti?

Il matrimonio con Filippa

Si avvicina il 1 giugno e Daniele Bossari potrà coronare il suo sogno d'amore con la compagna Filippa Lagerback. L'opinionista dell'Isola dei Famosi 2018 ha scelto già la location che li vedrà uniti come marito e moglie: le Ville Ponti di Varese. Si tratta di uno dei contesti più esclusivi del territorio, grazie ad un complesso di ville residenziali edificate fra il XVII ed il XIX secolo. Il nome tuttavia si rifà ad un periodo successivo, quando l'industriale Andrea Ponti ha deciso di acquistare il complesso a metà del 1800 e ha ordinato la costruzione della dimora principale. Daniele e futura consorte hanno già ovviamente provveduto ad inviare gli inviti ad amici stretti ed a quanti vorranno al loro fianco al lieto evento, fra cui anche l'amico Diego Passoni. Il conduttore ha infatti postato la celebrazione inviata a sé ed al marito Pier Mario Simula sul proprio profilo Instagram. Sobrietà e pochi elementi, questa la scelta dello stile per le partecipazioni. Clicca qui per vedere il post di Diego Passoni.

Al concerto con la figlia Stella

Lontano dalle telecamere dell'Isola dei Famosi 2018, Daniele Bossari trova di certo il tempo per la propria famiglia. E non solo per la compagna Filippa Lagerback, di cui è innamoratissimo, ma anche per la figlia Stella. In queste ultime ore padre e adolescente hanno partecipato infatti al concerto dei Maneskin, la band rivelazione della recente edizione di X Factor. Un concerto che entrambi sembrano aver apprezzato, come dimostra il post pubblicato durante il live dall'opinionista e che lo vede al fianco della figlia. Clicca qui per vedere il post di Daniele Bossari. Ancora punti a favore del vincitore del Gf Vip 2, che con questo evento musicale ha fatto incetta di like ed ha attirato il favore dei fan. Sono stati in tanti infatti a lodare il suo spirito da 'papà teenager' e ad apprezzare ancora una volta il suo ruolo di genitore. Stella del resto è entrata nel cuore dei telespettatori fin dalla sua apparizione nel GF Vip, per supportare il padre durante un momento di particolare difficoltà.

