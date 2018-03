Elena Morali/ Tra pettegolezzi e uno scandalo che la mette a rischio espulsione... (L’isola dei famosi 2018)

Elena Morali, continua la sua avventura isolata ora cosa accadrà? Con Rosa Perrotta non mancano i pettegolezzi e c'è anche uno scandalo che la vede protagonista. (L’isola dei famosi 2018)

Elena Morali, L’isola dei famosi 2018

Elena Morali continua la sua avventura nella zona vip dell'Isola dei Famosi 2018. Al suo fianco ancora una volta Rosa Perrotta, con cui condivide spiaggia e ore ormai da due settimane. L'eliminazione di Marco Ferri avrebbe infatti potuto interrompere il sodalizio delle due quote rosa del programma, ma il modello ha rifiutato l'opportunità dell'Isola che non c'è. Per questo le due concorrenti hanno potuto affrontare nuove riflessioni nel corso dei giorni successivi, soprattutto sulla falsità di diversi Naufraghi. Per Elena è chiaro che infatti Franco Terlizzi cerchi di passare per il povero della situazione quando in realtà ha tanti capi firmati nel borsone. Anche Nino Formicola, alias Gaspare, starebbe cercando di mantenere una facciata positiva solo per riuscire ad arrivare fino alla fine del programma. Un dente più che avvelenato quello della Morali, che vede nella strategia del comico una visione forse troppo positiva per la sua carriera futura. Ai suoi occhi infatti Gaspare potrebbe persino credere di poter diventare 'il comico numero uno d'Italia' arrivando in finale, senza considerare che in fin dei conti si tratta solo di un reality. Elena evidentemente si è sentita colpita sul vivo da quanto accaduto a Ferri, dato che sia a Nino che a Franco ha augurato di arrivare in finale, così come desiderano. Salvo poi aggiungere che entrambi sarebbero 'persone che finito il programma gfli viene un colpo'.

AL CENTRO DELLO SCANDALO

Alla fine anche Elena Morali è finita al centro di uno scandalo dell'Isola dei Famosi 2018. In questi ultimi giorni i social e le pagine di gossip stanno discutendo a lungo della possibilità che la fidanzata di Scintilla possa avere con sé un cellulare, una prova di una sua eventuale infrazione del regolamento del programma. Secondo Striscia la Notizia, la Morali avrebbe nascosto il dispositivo nei pantaloni della tuta, per via di una sagoma sospetta individuata in un filmato particolare. Alcuni telespettatori hanno invece ipotizzato che potesse trattarsi di un microfono usato soprattutto per aumentare l'audio in previsione di maltempo alle Honduras, teoria subito sconfitta dalla risposta del Tg Satirico che ha fatto notare come la forma rettangolare non corrisponda ad alcuno dei microfoni usati in tv. Per Striscia del resto è evidente che il cellulare serva alla Morali per avere un contatto con il fidanzato Scintilla, ma quest'ultimo ha commentato in modo negativo sul proprio profilo Instagram, sottolineando in una Stories di non sentire la Naufraga da prima della sua partenza per le Honduras.

IL BILANCIO SUGLI ALTRI CONCORRENTI

Elena Morali si avvicina alla finale dell'Isola dei Famosi 2018 ed ancora una volta al fianco dell'amica Rosa Perrotta fa un bilancio sugli altri concorrenti. In uno dei confronti a due, le Naufraghe hanno discusso a lungo delle motivazioni che hanno spinto molti dei concorrenti a partecipare al reality. In questi giorni Elena e Rosa si sono concentrate su Alessia Mancini ed i suoi protetti diretti e indiretti, come Bianca Atzei e Nino Formicola, ma anche Franco Terlizzi. Questa volta a far arcare le sopracciglia alla fidanzata di Scintilla è invece Amaurys Perez, che ai suoi occhi dimostrerebbe una certa incoerenza. L'ex campione infatti ha detto più di una volta di essere pronto a lasciare il reality in qualsiasi momento, ma per la Morali si tratta solo di una finta ed in realtà vorrebbe arrivare in finale. Agli occhi della blonde tra l'altro è inconcepibile come l'atleta, così come altri Naufraghi con prole, siano riusciti a lasciare le famiglie per poter partecipare al programma. Clicca qui per vedere il video di Elena Morali e Rosa Perrotta all'Isola dei Famosi 2018.

