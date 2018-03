Eva Henger, canna-gate/ Giucas Casella "scarica" l'ex naufraga (Isola dei Famosi 2018)

Eva Henger ha mentito oppure ha detto la verità? La ex naufraga che ha fatto esplodere il "canna-gate" continua a essere smentita dagli altri compagni di avventura.

Eva Henger

Eva Henger ha mentito oppure ha detto la verità? Il dibattito che ha tenuto i riflettori accesi dell'Isola dei Famosi 2018 da due mesi a questa parte sembra non avere mai fine. Il gruppo di ex concorrenti infatti si è schierato dalla parte di Francesco Monte, che nonostante le pesanti accuse è sempre riuscito a rimanere lontano dalle polemiche. Al centro delle contestazioni alla fine non è finito di certo il suo presunto comportamento alle Honduras, quanto la decisione della Henger di raccontare la sua verità. Una falsità agli occhi di Giucas Casella, che in una recente intervista al settimanale Dipiù ha voluto dire la sua versione dei fatti sull'ormai polveroso canna-gate. L'illusionista infatti ha smentito che alle Honduras circolasse della marijuana ed è sicuro di aver visto gli altri naufraghi fumare solo delle semplici sigarette. Non quindi della marijuana come affermato da Eva, anche se le intercettazioni di Chiara Nasti e Nadia Rinaldi hanno avvalorato la sua tesi. Nel periodo trascorso in hotel, Monte tra l'altro avrebbe fumato spesso tabacco in compagnia di Amaurys Perez, che in passato ha già negato le accuse dell'ex concorrente.

Nadia Rinaldi prende le distanze

Non si placa la polemica contro Eva Henger, al centro di nuovi rimbrotti da parte di un'altra ex concorrente dell'Isola dei Famosi 2018. Ritornata in Italia dopo la recente esperienza all'Isola che non c'è, Nadia Rinaldi ha infatti voluto prendere le distanze da quanto accaduto in sua assenza, ovvero riguardo alla famosa intercettazione telefonica in cui avrebbe confermato le accuse della Henger dirette a Francesco Monte. Durante l'ultima puntata di Domenica Live, l'attrice romana ha sottolineato che l'audio estratto da Striscia la Notizia riguarderebbe solo alcune parti della conversazione telefonica avuta fra lei e l'imprenditrice e a quanto sembra avrebbe conservato tutti i messaggi, che è pronta ad esibire come nuove prove. Anzi, il marito della Henger, Massimiliano Caroletti, avrebbe richiesto persino alla Rinaldi di non rilasciare alcuna dichiarazione senza prima aver parlato con l'ex Naufraga. A nulla è servito il tentativo della diretta interessata di ricordare alla Rinaldi che il primo audio diffuso da Striscia la Notizia riguardasse in realtà un fuori onda del programma di Barbara d'Urso.

Selfie di cortesia con Francesco Monte

Pace fatta fra Eva Henger e Francesco Monte? Non è così ed a chiarirlo ancora una volta è l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi 2018 che ha sollevato il polverone del canna-gate. In questi ultimi giorni è diventata infatti virale una foto che vedeva la Henger e l'ex tronista vicini e sorridenti al fianco dei due conduttori di Emigratis e prontamente diffusa dall'autore Gabriele Parpiglia. Quasi a dimostrazione che fra i due si fosse appianata ogni tensione. A svelare il retroscena di quel selfie è stata Eva nell'ultima puntata di Domenica Live, dove ha sottolineato come in realtà lo scatto sia stato fatto come forma di cortesia verso Pio e Amedeo. Sarebbe stato scorretto rifiutare, ha sottolineato l'ex Naufraga, solo per via di quanto avvenuto fra lei e Francesco nel programma di Alessia Marcuzzi. Niente crisi rientrata quindi ed un nuovo polverone in arrivo: Eva è stata accusata anche di aver messo in circolo la voce secondo cui Amaurys Perez avrebbe avuto una relazione extraconiugale alle Honduras. Accuse subito rifiutate dall'imprenditrice, che sul proprio profilo Instagram ha voluto ricordare come il gossip sia stato lanciato, seppur senza fare nomi, dal settimanale Chi una settimana prima che lei decidesse di dire la sua in merito.

