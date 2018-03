Fabrizio Corona esce dall'ospedale/ Dopo la paura, riabbraccia la fidanzata Silvia Provvedi

Fabrizio Corona esce dall'ospedale dopo la paura vissuta nei giorni scorsi a causa dell'attacco di panico che lo ha colpito durante una sera a acasa con Silvia Provvedi.

27 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Fabrizio Corona

Fabrizio Corona sta meglio. L’ex re dei paparazzi è uscito dall’ospedale dove è stato ricoverato nei giorni scorsi in seguito ad un malore che lo ha colpito. Silvia Provvedi, ai microfoni del settimanale di Più, ha parlato del momento difficile che sta affrontando il fidanzato, uscito dal cercare da poche settimane. Il settimanale Di Più ha immortalato l’uscita dall’ospedale di Fabrizio Corona accompagnato da un amico. Visibilmente provato, Fabrizio Corona, dopo aver ricevuto le cure del caso, è tornato a casa dove sta scontando il resto della pena dopo aver lasciato il carcere. Il lungo periodo trascorso in carcere ha lasciato degli strascichi su Fabrizio Corona che, come ha raccontato Silvia Provvedi, soffre di attacchi di panico. Da quando ha lasciato il carcere di San Vittore, Fabrizio Corona sta seguendo un percorso di riabilitazione in una comunità che frequenta dal lunedì al sabato. La domenica, invece, resta in casa. Nonostante stia lentamente riprendendo in mano la sua vita, dunque, per Fabrizio Corona i momenti difficili non sono ancora finiti.

SILVIA PROVVEDI ACCANTO A FABRIZIO CORONA

A sostenere Fabrizio Corona nel suo percorso di recupero c’è la fidanzata Silvia Provvedi che non l’ha mai lasciato solo. E’ stata proprio lei a raccontare al settimanale Di Più il malore che aveva colpito Corona nei giorni scorsi. “Eravamo a casa… - ha raccontato la Silvia Provvedi - Mi giro verso di lui e lo vedo completamente sbiancato. Cerco di prendergli la mano per tranquillizzarlo ma non riesco da quanto trema. Lui mi guarda con gli occhi spalancati per cercare aiuto da me e mi dice “Silvia, questa volta muoio”. Fortunatamente, quella di Corona è rimasta una paura. Corona, da parte sua, non può ancora rilasciare interviste e usare i social. Al suo posto, però, parla la fidanzata che è la sua grande forza.

