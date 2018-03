Fabrizio Frizzi, Pupo furia contro Rai/ “Ipocriti ti angosciavano poi ti rimpiangono: soffriva per ritorsioni”

Morte Fabrizio Frizzi, Pupo furia contro la Rai: "ipocriti che ti angosciavano, poi ti rimpiangono: mi vergogno per loro. Soffriva le loro ritorsioni, danni sulla salute". Il post "inedito"

27 marzo 2018 Niccolò Magnani

Morte Frizzi: il post di Pupo contro la Rai (Facebook)

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, non ci sta e non si accorda al “normale” messaggio di condoglianze e ricordo del grande Fabrizio Frizzi come la gran parte dei suoi colleghi: si distingue dalla massa, come ha sempre fatto del resto, conquistandosi più nemici che amici, e nel giorno della morte di un amico sincero come più volte ha definito Fabrizio attacca a tutto tondo la categoria dei “colleghi”. Non fa nome, forse temendo reazioni e comunque nutrendo un profondo rispetto per la situazione della famiglia Frizzi che non si merita polemiche enormi nei giorni del lutto: eppure il suo post al veleno ha colpito e non è rimasto “nell’ombra”. Pupo non è propriamente un cantante e poi un conduttore molto amato dal settore, lo è molto di più dal pubblico che in qualche modo ammira la sua capacità di dire sempre come quello che pensa, anche a costo della polemica o del politically uncorrect. Ieri dopo la triste notizia appresa della morte di Frizzi, Pupo scrive così sulle sue pagine social: «Soltanto due anni fa, eravamo insieme qua, alle cascate del Niagara. Abbiamo condiviso momenti professionali meravigliosi ed altri, privati, in cui mi raccontavi le tue sofferenze e le angosce che gli ipocriti che oggi ti rimpiangono, ti avevano causato. Non ho parole fratello». Il Corriere della Sera lo ha poi contattato per provare a spiegare quel post alquanto “insolito”, e Pupo conferma tutto: «Mi dà fastidio l’ipocrisia. Non delle persone comuni, che si commuovono davvero e provano sincere emozioni. Ma quella di certa dirigenza Rai, che se ne frega dei rapporti umani, è cinica, ti sta vicino solo quando gli servi perché hai successo. In Rai ci sono persone che hanno fatto dannare Fabrizio, che soffriva per le ingiustizie subite, pativa le ritorsioni, doveva ingoiare rospi. E io penso anche che certe angosce influiscano anche sulla salute».

PUPO E LE BORDATE CONTRO LA RAI

Non è certo la prima “bordata” che Pupo fa contro la sua categoria, ma stupisce per il forte accenno al recente passato di Frizzi che sarebbe rimasto ai margini per vari anni per poi essere riabilitato e rimesso sul piccolo schermo anche grazie all’intervento dell’amico Carlo Conti e alla comunque straordinaria capacità e competenza del Frizzolone nazionale. Pupo sembra prendersi con i tanti colleghi che specialmente in Rai oggi piangono e ricordano le “grandi gesta” di Fabrizio magari dopo che lo avevano abbandonato nei momenti del bisogno. Ripetiamo, Pupo non è nuovo ad uscite del genere, come quando lamentò e non poco in un’intervista a Blogo anni fa la sua esclusione dal programma Reazione a Catena, a vantaggio di Pino Insegno. «Ritornerei volentieri a Reazione a catena ed Affari tuoi. Credo che potrei farli di nuovo bene creando interesse e appeal sul pubblico. Sono due programmi che mi sono rimasti nel cuore. Per Reazione a catena non ho mai digerito il fatto che Mauro Mazza quando era direttore di Rai1 me l'abbia portato via a beneficio del suo amico Pino Insegno. Non c'era motivo. Lui l'ha fatto, lo poteva fare, ne aveva facoltà», raccontava Ghinazzi nell’aprile 2016, per poi concludere, «Ho subito un danno morale ed economico notevole di cui, ancora oggi, difficilmente riesco a rassegnarmi. Affari tuoi lo ricondurrei a modo mio. Perché, come è fatto oggi, da Flavio Insinna, non mi piace».

