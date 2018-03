Filippo Magnini e Giorgia Palmas/ Baci e passione irrefrenabile: è amore?

Scoppia la passione tra Filippo Magnini e Giorgia Palmas: baci infuocati e abbracci nella notte tra l'ex di Federica Pellegrini e l'ex di Vittorio Brumotti.

27 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Filippo Magnini e Giorgia Palmas

Scoppia la passione tra Filippo Magnini e Giorgia Palmas. La coppia è stata pizzicata dai paparazzi del settimanale Chi che, nel numero in edicola domani, pubblica gli scatti dei baci mozzafiato tra i due. Come mostra in anteprima Tgcom24, Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono stati beccati in piena notte a Milano. Lei salta addosso a Magnini che la solleva senza problemi. Tra i due la passione è irrefrenabile prima di salutarsi e separarsi. Lei, con la sua valigia, torna a casa sua mentre lui si allontana in auto. E’, dunque, nata una nuova coppia? Il gossip è esploso dopo che il settimanale diretto da Alfonso signorini li aveva beccati durante una fuga romantica in Svizzera. Tra i due, però, c’erano stati solo abbracci, tenerezze e sguardi languidi. Il bacio non c’era stato, almeno fino ad oggi. Parlare d’amore, forse, è ancora prematuro, ma tra Filippo Magnini e Giorgia Palmas sembrano esserci tutte le premesse per l’inizio di una vera storia d’amore.

NUOVA VITA PER FILIPPO MAGNINI E GIORGIA PALMAS

Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono pronti a ricominciare. Entrambi sono reduce da una relazione importante. L’ex campione di nuovo, dopo anni vissuti accanto a Federica Pellegrini con cui si parlava anche di matrimonio, è tornato single non nascondendo il suo dolore per la fine di una storia in cui aveva creduto tanto. Dall’altra parte, Giorgia Palmas ha vissuto una storia importante con Vittorio Brumotti. Anche per lei, tornare ad essere single non è stato facile, ma oggi, accanto a Filippo Magnini ha ritrovato il sorriso. Insieme, Filippo e Giorgia si mostrano felici e molto uniti, pronti a sorridere alla vita. Una storia che è appena iniziata, ma che per il momento, dona serenità ad entrambi. Sarà, dunque, l’inizio di una nuova vita sia per Giorgia che per Filippo? I diretti interessati, per il momento, non si sbilanciano e restano in silenzio.

