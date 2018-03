Francesca Cipriani/ Sarà eliminata? Perde consensi tra i naufraghi... (Isola dei famosi 2018)

Francesca Cipriani è riuscita a diventare la vincitrice morale dell'Isola dei Famosi 2018. Riuscirà a superare indenne le nomination di questa sera, martedì 27 marzo?

Francesca Cipriani

Francesca Cipriani ha conquistato un nuovo rivale all'Isola dei Famosi 2018. Franco Terlizzi infatti ha deciso di prendere le distanze dalla showgirl per via di alcune affermazioni sul suo carattere e non solo. L'ex pugile forse contesta alla Naufraga di non aver preso le sue difese durante l'ultimo attacco di Simone Barbato, deluso di vedere come gli abbia voltato le spalle in fretta. Nelle ultime settimane infatti la Cipriani e Franco erano riusciti ad avvicinarsi sempre di più e a far nascere anche dei siparietti comici che hanno fornito materiale in più alla Gialappa's Band. Uscita di scena Elena Morali, la showgirl sembra inoltre aver preso il suo posto al fianco del mimo, che di contro sembra averla abbandonata in seguito all'ingresso di Valeria Marini. La lite con Franco però potrebbe dare il via agli altri concorrenti per decidere di darle la nomination nella diretta di questa sera: in molti hanno avuto da ridire sul suo ozio in più di un'occasione e l'ipotesi sembra diventare sempre di più una certezza nelle ultime ore.

Battibecchi notturni con Valeria Marini

Brutta notte per Francesca Cipriani all'Isola dei Famosi 2018, che nel pieno del sonno è stata svegliata da un litigio in corso. Valeria Marini e Alessia Mancini infatti sono entrate in contrasto per via del fuoco spento e di un presunto sonnellino in corso della showgirl. Il botta e risposta fra le due concorrenti ha spinto Francesca a richiedere di abbassare la voce, per permettere a tutto il resto del gruppo di dormire. Valeria però non ha apprezzato l'incursione, tanto da attaccare anche la nuova rivale e ricordarle che è l'ultima a poter fare questioni sul volume della voce. Una volta rientrata in tenda, la showgirl ha manifestato il proprio fastidio ad Alessia, soprattutto perché ai suoi occhi chi si trova in Honduras fin dall'inizio del reality è di certo più provato di Valeria, che invece è ritornata nel programma da pochissimi giorni. Una notte molto diversa quindi per Francesca rispetto al contesto in cui pochi giorni fa ha deciso di mostrarsi senza veli. La showgirl infatti ha deciso di approfittare di una giornata particolare a Isla Bonita per togliere ogni freno e tessuto, affidandosi alle acque honduregne con un nudo integrale. Clicca qui per vedere il video di Francesca Cipriani all'Isola dei Famosi 2018.

Andrà in nomination?

Francesca Cipriani è riuscita a diventare la vincitrice morale dell'Isola dei Famosi 2018 e secondo molti telespettatori potrebbe diventare anche la protagonista assoluta della finale del reality. Il percorso della showgirl è stato pieno di insidie e di incomprensioni, ultima delle quali con il suo idolo Valeria Marini. Anche se all'arrivo della showgirl le due concorrenti sono riuscite a chiarire tutto, Francesca sta prendendo le distanze dalla sua beniamina. L'arrivo della Marini però le potrebbe permettere di sottrarsi questa sera alla nomination in arrivo, dato che molti concorrenti sono ormai arrivati ai ferri corti con lei. La showgirl non si è mai data da fare come tanti altri Naufraghi, secondo il parere di qualcuno, e per questo la sua nomination potrebbe essere nell'aria. Senza considerare che ha perso la protezione di Franco Terlizzi e forse persino dell'amico Jonathan Kashanian. Lo scontro fra la Marini e la Mancini inoltre ha spinto quest'ultima a rivalutare la showgirl sotto una luce di versa. Un evento particolare se si considera che le ultime contestazioni sull'ozio della Cipriani erano partite proprio dall'ex velina.

© Riproduzione Riservata.