Francesco Monte/ Il flirt con Paola Di Benedetto è una montatura? (Isola dei famosi 2018)

Francesco Monte continua a essere protagonista dell'Isola dei famosi 2018, dopo aver precocemente abbandonato il programma. Il canna gate e il flirt con Paola Di Benedetto.

Francesco Monte

Francesco Monte sta riuscendo a vivere la sua Isola dei Famosi 2018 all'esterno dello stesso programma. Il suo rapporto con Paola Di Benedetto procede a gonfie vele e i due sono più uniti che mai. Adesso si parla già di amore, a discapito di quella semplice frequentazione di cui l'ex Madre Natura ha parlato spesso nei suoi interventi televisivi. Una love story a cui diverse persone tuttavia non credono, come Cecilia Capriotti e Monica Setta. Durante l'ultima puntata di Domenica Live, la giornalista infatti ha accusato Paola di essere un po' troppo facile e di aver corso molto. Per questo anche il pubblico italiano sembra mettere in dubbio l'autenticità della sua relazione con Francesco. Quest'ultimo invece preferisce mantenersi distante da qualsiasi salotto televisivo ancora una volta, forse convinto che le polemiche sul canna-gate lo metterebbero inevitabilmente in difficoltà. Fatta eccezione per Verissimo, in cui è intervenuto proprio per Paola e il Maurizio Costanzo Show, in una puntata in cui ha parlato di se stesso e non di certo dello scandalo in corso.

La relazione con Paola Di Benedetto è una montatura?

Lontano da tutto il gossip, Francesco Monte si concede comunque delle serate con i fan. In questi ultimi giorni ha raggiunto infatti Catania per partecipare ad un'ospitata in discoteca con Ludovica Valli, come ha comunicato ai followers con una Stories di Instagram. I fan intanto discutono sui social sulla possibilità che il flirt in corso fra l'ex tronista e Paola Di Benedetto sia in realtà tutta una montatura per permettere al primo di togliere l'attenzione dal canna-gate. Anche di fronte alla notizia che i due sarebbero andati a vivere già insieme, al fianco di Filippo Nardi, non ha placato i dubbi di quanti vedono del marcio in questa nuova pagina della vita sentimentale dei due ex Naufraghi. Del resto Francesco non è impegnato a riempire i propri profili social con le sue foto al fianco di Paola, ad eccezione di un selfie che i due si sono scattati sorridenti subito dopo l'eliminazione della modella. E questo particolare alimenta ancora di più i dubbi dei fan: che sia tutta una mossa pubblicitaria?

L’ex tronista lontano dalla polemiche

Francesco Monte continua a tenersi lontano da tutto quello che riguarda l'Isola dei Famosi 2018 e persino dalle polemiche in corso che vedrebbero finta la sua relazione con Paola Di Benedetto. L'ex tronista infatti sta lasciando alla modella il compito di rispondere anche a suo nome alle contestazioni avvenute in seguito alla puntata di Domenica Live. L'ex Madre Natura è stata fra gli ospiti dell'ultima puntata e Monica Setta l'ha definita 'facile' per via della velocità con cui è andata a convivere con Monte. Accuse a cui Paola ha risposto senza troppo fervore: un comportamento che agli occhi dei telespettatori è risultata quasi una prova delle sue menzogne. La Di Benedetto tuttavia ha voluto chiarire perché in quell'occasione ha preferito non difendere se stessa e Francesco, tacciando tutto come uscite di cattivo gusto a cui si può rispondere solo con il silenzio. Nel frattempo, i due piccioncini hanno avuto modo di vedersi a Vicenza due giorni fa, come dimostra una Stories di Instagram con tanto di bacio a stampo a favore di videofonino.

© Riproduzione Riservata.