Franco Terlizzi/ L'amicizia con Valeria Marini lo salverà dall'eliminazione? (Isola dei famosi 2018)

All'Isola dei Famosi 208 Franco Terlizzi sin è allontanato da Francesca Cipriani mentre ha stretto un bel rapporto con Valeria Marini, a cui ha fatto numerose confessioni.

Franco Terlizzi al'Isola dei famosi

Franco Terlizzi sembra aver rotto il sodalizio creato all'Isola dei Famosi 2018 con Francesca Cipriani. Aria pesante fra l'ex pugile e la showgirl, che in questi giorni sono entrati spesso in contrasto per via di alcune critiche dirette al primo da Simone Barbato. La spaccatura ha spinto Franco ad aprire i rubinetti e manifestare apertamente la propria opinione sull'abitudine di Francesca di chiedere da mangiare, senza contribuire in alcun modo al gruppo. A suo dire avrebbe sempre cercato di evitare ogni tipo di lavoro faticoso e le sue sarebbero lacrime da coccodrillo. Tutta una strategia quindi per l'ex pugile per fare leva sulla bontà d'animo degli altri concorrenti e salvarsi da un'eventuale nomination. Dalla sua parte ovviamente l'amico Nino Formicola, alias Gaspare, e sembra che anche Jonathan Kashanian sia iniziando a prendere le distanze dalla Cipriani. In una delle ultime sere, Franco ha manifestato un forte fastidio nei confronti della Naufraga con cui fino a prima rideva e scherzava spesso: sembra che ad alimentare lo scontro sia stata una nuova accusa di Simone, ormai vicinissimo alla showgirl, che ancora una volta ha accusato Terlizzi di essere fin troppo spigoloso. Si tratta quindi di una vendetta trasversale? Clicca qui per vedere il video di Franco Terlizzi all'Isola dei Famosi 2018.

Le confessioni a Valeria Marini

L'Isola dei Famosi 2018 ha fatto di sicuro un bel regalo a Franco Terlizzi, permettendo a Valeria Marini di raggiungere le Honduras. L'ex pugile ha manifestato un forte apprezzamento per il carisma e il fascino della nota showgirl, lanciandosi in diversi complimenti durante uno degli ultimi confessionali. Sembra tra l'altro che fra i due sia nata una certa sintonia, dato che hanno trascorso diverso tempo insieme lungo la spiaggia. Come nuova arrivata, Valeria ha potuto scoprire il volto nascosto dei Naufraghi grazie al report di Franco, che ha approfittato di un momento privato per metterla al corrente di alcune dinamiche del gruppo. Dalla necessità di raccogliere tanta legna per provvedere sia al fuoco previsto per il pranzo fino a quello per la notte. Senza dimenticare la pesca, che non sempre dà i suoi risultati. Valeria comunque si è resa molto disponibile alle richieste indirette di Terlizzi, che forse con questa serie di informazioni ha voluto fare un piccolo test sulla nuova arrivata e capire quale sarà il suo contributo al gruppo di Naufraghi. I due ne hanno approfittato alla fine per raccogliere qualche riccio insieme: o meglio, la Marini è stata messa all'opera, mentre l'ex pugile si è limitato a istruirla su come agire. E fra una pesca e l'altra, Franco ha inoltre sottolineato il suo pensiero su Simone Barbato e Francesca Cipriani: non ha più alcuna intenzione di entrare in contatto con i due Naufraghi, che per quanto lo riguardano possono andare... a quel paese. Clicca qui per vedere il video di Franco Terlizzi e Valeria Marini all'Isola dei Famosi 2018.

A rischio eliminazione?

L'Isola dei Famosi 2018 sta mettendo a dura prova la pazienza di Franco Terlizzi, sempre più stanco per i comportamenti di alcuni concorrenti. Rimane ancora da chiarire quali possibilità abbia effettivamente di rimanere ancora a galla nel reality. Di sicuro gli ultimi attriti con Simone Barbato e Francesca Cipriani gli hanno permesso di conquistare due possibili nomination nella diretta di questa sera, ma va tenuto in considerazione un altro particolare. Se le accuse di Rosa Perrotta e Marco Ferri sull'esistenza di una triade fra i concorrenti fossero reali, si dovrebbe dare per scontato che in realtà il mimo e la showgirl finiranno presto nel mirino degli alleati dell'ex pugile. Fra questi di certo Nino Formicola, che fin dal suo arrivo alle Honduras ha stretto un forte legame con Franco e Alessia Mancini, oltre alla pupilla di quest'ultima Bianca Atzei. Il dubbio potrebbe invece riguardare la prossima mossa di Amaurys Perez, che data la sua recente vicinanza a Simone e Francesca, potrebbe voler dare alla fine il suo voto a Terlizzi.

© Riproduzione Riservata.