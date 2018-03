GRANDE FRATELLO 15 / Video, il primo promo di Barbara d'Urso si ispira a 'Il tempo delle mele'

Grande Fratello 15, manca un mese alla prima puntata: Barbara d'Urso ha presentato il promo della nuova edizione ispirato al film 'll tempo delle mele'.

27 marzo 2018 Annalisa Dorigo

L'esordio del Grande Fratello 15 è ormai alle porte e, con il passare dei giorni, apprendiamo maggiori dettagli su quella che dovrà essere l'edizione del rilancio. Barbara d'Urso, dopo un lungo corteggiamento da parte di Mediaset, sarà la conduttrice dell'edizione dedicata ai non famosi e qualche ora ha lanciato il primo promo del più longevo reality show della televisione italiana. In un'atmosfera paradisiaca, quasi sognante, la Carmelita nazionale cammina nell'occhio del Grande Fratello, senza mostrare il suo volto. Ciò che attira l'attenzione è soprattutto il suono scelto per la presentazione ovvero la canzone 'Reality', scelta negli anni '80 come colonna del film cult 'Il tempo delle mele' con Sophie Marceau. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe questo il primo di tre spot previsti da Mediaset, che dovrebbero avere un filo conduttore comune.

GRANDE FRATELLO 15: PRESENTATO IL NUOVO SPOT

Sulle note del film 'Il tempo delle mele', Barbara d'Urso avanza dall'occhio del Grande Fratello e ripercorre alcune delle tante frasi da lei pronunciate durante le edizioni condotte in passato. Si tratta di tormentoni diventati indimenticabili e ancora oggi ripresi in considerazione dalle colleghe Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi per L'Isola dei famosi. Come non ricordare il classico "Ragazziiii", prima del collegamento con la casa più spiata d'Italia e anche "apro ufficialmente il televoto", "è arrivato il momento quello brutto brutto brutto" e "mi aprite l'audio?". Frasi che sicuramente sentiremo riecheggiare anche a partire da fine aprile, quando la porta rossa della casa si aprirà ancora. Per ora, non possiamo fare a meno di chiederci se dietro la scelta della colonna sonora del primo promo ci sia un vero significato e se le altre pubblicità che verranno proposte in futuro, lo completeranno. Clicca qui per vedere il video del promo.

