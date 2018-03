Gaspare/ Nino Formicola ha giocato sporco? (Isola dei famosi 2018)

Gaspare, al secolo Nino Formicola, è un passo dalla finale dell'Isola dei famosi 2018. Ma secondo Rosa Perrotta ed Elena Morali il comico ha giocato sporco...

Gaspare

Nino Formicola (Gaspare) stringe sempre di più il suo legame con Franco Terlizzi all'Isola dei Famosi 2018 e non solo per le note lezioni di storia in cui il comico si lancia a testa bassa. Si tratta anche dell'opinione che i due hanno di alcuni concorrenti, come per esempio Simone Barbato e Francesca Cipriani. Questi ultimi due sono diventati davvero intimi nell'ultima settimana, tanto che la showgirl ha voluto prendere le difese del mimo ed attaccare l'ex pugile, anche se in quel momento non era previsto alcuno scontro in arrivo. La frattura che si è creata fra Franco e Francesca ha permesso però a Gaspare di affondare il colpo contro la showgirl, su cui aveva già avuto da ridire in passato. Per il comico infatti è evidente che la concorrente maggiorata stia cercando di fare il meno possibile, anche di fronte alle richieste d'aiuto degli altri e ai consigli di tutti. Anche per questo ha trovato strano che Amaurys Perez ne abbia tessuto di recente le lodi, visto che l'ex campione si era trovato d'accordo con il resto del gruppo, appena pochi giorni prima, sulla tirata d'orecchi da fare alla Cipriani. Clicca qui per vedere il video di Nino Formicola all'Isola dei Famosi 2018.

In difficoltà nelle prove fisiche

Le sfide dell'Isola dei Famosi 2018 non hanno visto spesso vincente Nino Formicola. Gaspare ha dimostrato in più di un'occasione di avere delle difficoltà rispetto agli altri concorrenti a svolgere giochi che prevedessero una certa resistenza fisica. Non è di certo una sorpresa se si pensa che ha 64 anni, il doppio rispetto ad altri Naufraghi, e che di certo non ha l'agilità di uno sportivo. Nell'ultima prova per stabilire il Mejor e il Peor della settimana, sembrava quasi in difficoltà di fronte ai quattro rivali. L'enigma numerico ha richiesto infatti a ogni partecipante di svitare diversi pannelli in legno per formare una combinazione meccanica finale, da cui ricavare una combinazione precisa. Lo stesso Gaspare si era dato ormai per spacciato, rimasto indietro rispetto ai compagni: anche per questo ha chiesto ad Amaurys Perez, leggermente in vantaggio, di concludere velocemente il test. Con grande sorpresa invece è stato proprio il comico alla fine a riuscire a portare a casa la vittoria, lasciando all'ultimo posto l'ex campione di pallanuoto.

Il naufrago ha giocato sporco?

Nino Formicola arriverà alla finale dell'Isola dei Famosi 2018? Sembra proprio di sì, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto. Gaspare infatti si trova a pochi passi dall'ultima puntata, dove verrà decretato il vincitore, e visti gli equilibri che si sono creati all'interno del gruppo di Naufraghi appare scontato che potrà contare sulla nomination di pochi rivali. A suo sfavore giocano infatti Rosa Perrotta e Elena Morali, attualmente protagoniste dell'Isola che non c'è, e sembra che nessun altro abbia manifestato l'intenzione di votarlo durante la diretta di questa sera. Secondo la Morali e la Perrotta in particolare, l'obbiettivo di Gaspare è stato di assicurarsi un posto in finale fin dall'inizio, giocando tuttavia in modo sporco. Per questo avrebbe stretto un patto più o meno silenzioso con Alessia Mancini, eliminando di volta in volta chiunque potesse essere d'intralcio alla meta del gruppetto dell'ex velina. Si tratta quindi di una strategia creata ad hoc? È possibile, dato che il reality impone di dover agire secondo uno schema ben preciso, in uno contro tutti che spesso viene dimenticato dai diversi partecipanti.

