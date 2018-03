Gianna Orrù / La madre di Valeria Marini stasera in studio? (Isola dei Famosi 2018)

Gianna Orrù, celebre madre di Valeria Marini, questa sera potrebbe raggiungere il parterre dello studio dell'Isola dei Famosi 20'18 per dire la sua sui recenti litigi...

27 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Valeria Marini e Gianna Orrù a Domenica In

In vista dell'uscita di scena di Valeria Marini dall'Isola dei Famosi 2018, Giovanna Orrù, nota madre della showgirl, questa sera potrebbe approdare nel salotto del reality di Canale 5, dove dovrebbe essere previsto l'ingresso della concorrente che ha da poco lasciato l'Honduras. Giovanna Orrù, che da sempre segue e supporta sua figlia in ogni sua avventura televisiva, ha sin da subito dimostrato di avere carattere da vendere, e non ha mai esitato a prendere le sue difese anche quando, nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Valeria Marini ha avuto un accesissimo scontro con Mariana Rodriguez. Sempre in prima fila per supportare la sua amata figlia, Gianna Orrù fra poche ore potrebbe quindi raggiungere il parterre dello studio di Alessia Marcuzzi, dove avrà la possibilità di commentare la lunga settimana che sua figlia ha passato sull'Isola dei Famosi e dire la sua sulle recenti liti a Cayos Cochinos.

Gianna Orrù scende in campo per difendere sua figlia?

Sarà Gianna Orrù ad accogliere Valeria Marini nello studio dell'Isola dei Famosi 2018? Per il momento, non vi è alcuna notizia ufficiale sulla presenza della madre della showgirl nel salotto di Alessia Marcuzzi, anche se le numerose esperienze del passato, suggeriscono che la Orrù questa sera potrebbe tornare in scena per supportare, ancora una volta, il percorso della sua amatissima figlia. Nel corso dei sette giorni di permanenza in Honduras, infatti, Valeria Marini è stata la protagonista di diversi scontri con Alessia Mancini, senza dimenticare il disagio di condividere un'isola deserta con Francesca Cipriani, colei che, qualche tempo fa, ha avuto una love story proprio con il suo ex marito. Gianna Orrù, di conseguenza, questa sera potrebbe scendere in campo per schierarsi dalla parte della sua amatissima figlia, che sull'Isola dei Famosi, nonostante le tante difficoltà, è riuscita a dare vita a uno spettacolo senza precedenti. Rivedremo la madre della showgirl fra gli ospiti del parterre?

