Giucas Casella/ Tornerà davvero in Honduras dopo il problema fisico? (L'Isola dei Famosi 2018)

Giucas Casella, l'illusionista tornerà davvero in Honduras dopo il problema fisico? Da giorni ormai sta spingendo per rientrare in gara nel reality di Canale 5. (L'Isola dei Famosi 2018)

Giucas Casella, L'Isola dei Famosi 2018

Giucas Casella continua a cercare di ritornare all'Isola dei Famosi 2018 e forse la speranza lo aveva spinto a credere che una volta superati i problemi di salute, sarebbe potuto rientrare in Honduras. Anche se gli ultimi esami sembrano confermare la sua ripresa, il mentalista non potrà ritornare dai compagni, come accennato in modo velato dalla conduttrice in più di un'occasione. L'energia di Giucas intanto continua a stupire e coinvolgere tutti i volti noti del programma, che di volta in volta hanno la possibilità di interagire con l'ex concorrente in studio. Nell'ultima diretta lo abbiamo visto infatti lanciatissimo nel ballo promosso dai genitori di Simone Barbato, due provetti ballerini che con il loro brio hanno travolto anche gli opinionisti Daniele Bossari e Mara Venier. Del resto Giucas non si è mai sottratto ad alcun evento divertente, come dimostrato in tante partecipazioni televisive maturati in anni di carriera sul piccolo schermo.

QUAL È IL SUO VERO MESTIERE?

Giucas Casella ha conquistato i fan dell'Isola dei Famosi 2018, ma sono in molti i telespettatori che ancora si chiedono che tipo di mestiere faccia. Lo abbiamo conosciuto come ipnotista, poi come illusionista ed infine come mentalista: qual è il suo vero mestiere? Dalla risposta a questa domanda derivano le successive critiche, che spesso vedono Casella al centro di polemiche per via dei suoi show nei molteplici salotti televisivi. In queste ultime ore, il diretto interessato ha voluto rimarcare ancora una volta la definizione del suo lavoro in tv condividendo con i followers di Facebook un articolo che riporta alcune parole dette diversi mesi fa. 'Non sono un guaritore', sottolinea all'inizio del suo intervento, chiedendo a chiunque di non credere a chi promette guarigioni e miracoli anche contro patologie importanti. La sua ipnosi di certo non è curativa, visto che non ha alcuno studio pregresso a riguardo, ma 'teatrale', come ama definirla. Fatta da un gioco di sguardi e voce, determinazione e intuito e perché no, anche un pizzico del suo 'dono innato'.

ANCHE LUI HA BARATO?

A L'Isola dei Famosi 2018 anche Giucas Casella avrebbe barato in uno dei famosi giochi scelti dalla produzione per stabilire il Mejor e il Peor della settimana. Secondo quanto approfondito dal tapiroforo Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, anche il mentalista avrebbe barato a sua volta trasportando due tessere al posto di una durante il gioco del bingo honduregno. Si parla dei primi giorni di reality, in cui Francesco Monte aveva vinto la sfida e si era aggiudicato al titolo. All'epoca tra l'altro non sarebbe stato nemmeno l'unico a cercare la strada del trucchetto per cercare di ingannare l'esito del test: lo stesso gesto sarebbe stato compiuto anche da Nadia Rinaldi. E' solo una delle tante scorrettezze individuate dal programma di Antonio Ricci, ma l'unica che dimostrerebbe anche un'irregolarità da parte di Casella. Se il tutto venisse confermato, verrebbe meno l'immagine di sincerità che l'ex concorrente ha sempre voluto associare alla propria presenza nello show.

