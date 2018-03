I BERRETTI VERDI/ Su Iris il film con John Wayne e David Janssen (oggi, 27 marzo 2018)

I berretti verdi, il film in onda su Iris oggi, martedì 27 marzo 2018. Nel cast: John Wayne che ha diretto anche la regia, David Janssen, Jim Hutton e Aldo Ray. Il dettaglio.

27 marzo 2018 Cinzia Costa

il film di guerra in prima serata su Iris

ALLA REGIA JOHN WAYNE

I berretti verdi, il film in onda su Iris oggi, martedì 27 marzo 2018 alle ore 21,00. Nella prima serata di questo martedì 27 marzo alle ore 21:00 è previsto sulle frequenze di Iris la messa in onda del film di genere guerra Berretti verdi (titolo originale The Green Berets). Si tratta di una pellicola prodotta negli Stati Uniti nel 1968 per la regia di John Wayne, Ray Kellogg e John Gaddis con soggetto scritto da Robin Moore mentre la sceneggiatura è stata adattata per la versione cinematografica dagli stessi Ray Kellogg e John Wayne. Il montaggio è stato eseguito da Otho Lovering, le musiche della colonna sonora sono state composte da Miklos Rozsa ed il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Winton C. Hoch. Nel cast tante stelle del cinema come John Wayne, David Janssen, Jim Hutton, Aldo Ray, George Takei, Bruce Cabot e Patrick Wayne.

I BERRETTI VERDI, LA TRAMA DEL FILM DI GUERRA

Siamo nel corso degli anni Sessanta con il Governo degli Stati Uniti che nonostante le tantissime difficoltà logistiche ed ambientale sta portando avanti una travagliata Guerra in Vietnam. Per quello che sembra essere un scontro senza fine vengono ideate dei reparti speciali chiamati per l’occasione American Special Forces e meglio conosciuti con il nome di Berretti Verdi. Due reparti di questo contingente dopo aver trascorso diversi mesi per l’addestramento in zone similari a quelle del Vietnam, partono per il conflitto sotto la guida di esperti condottieri che tuttavia si ritroveranno ad avere a che fare con un nemico che non usa tattiche convenzionali. Infatti, i nemici che si trovano a fronteggiare usano i civili come veri e propri scudi umani e soprattutto si dimostrano quanto mai abili nell’infiltrare spie nelle fila dell’esercito del Vietnam del Sud, alleato con quello degli Stati Uniti. I reparti sono sotto il comando del colonnello Mike Kirby al quale, in ragione della sua straordinaria esperienza, viene affidato il compito di proteggere un importante campo dai continui assalti portati avanti dalle truppe comuniste del Vietnam del Nord. Un compito che in alcuni frangenti appare impossibile da centrare tant’è che si vede a battere ritirata. Una ritirata che tuttavia si dimostrerà strategica tant’è che il colonnello tornerà a riconquistare il campo giovandosi dell’importante supporto da parte dell’aviazione.

© Riproduzione Riservata.