I GUARDIANI DEL DESTINO/ Su Italia 1 il film con Matt Damon (oggi, 27 marzo 2018)

I guardiani del destino, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 27 marzo 2018. Nel cast: Matt Damon e Emily Blunt, alla regia George Nolfi. La trama del film nel dettaglio.

27 marzo 2018 Cinzia Costa

il film di fantascienza in seconda serata su Italia 1

NEL CAST MATT DAMON

I guardiani del destino, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 27 marzo 2018 alle ore 23,45. Una pellicola fantastica che è stata girata nel 2011 dal regista George Nolfi e ha anche scritto la sceneggiatura basandosi su un racconto di fantascienza dello scrittore Philip K. Dick. Il titolo originale è Adjustment Bureau e i due interpreti principali sono Matt Damon, che veste i panni di David Norris, ed Emily Blunt (Elise Sellas). Il film ebbe una buona accoglienza di pubblico e critica e nella settimana di debutto nelle sale cinematografiche si posizionò al secondo posto per incassi. Nel complesso incassò circa 127 milioni di dollari contro i 50 milioni che era costato. La colonna sonora comprende due canzoni di Richard Ashcroft, che è stato leader della band dei Verve. Nel film ad un certo punto Elise dà il suo numero di telefono a David. Il numero che gli dà è quello degli Universal Studios ed è stato usato anche in altri film, se si prova a chiamarlo squilla a vuoto. Ma vediamo insieme la trama del film.

I GUARDIANI DEL DESTINO, LA TRAMA DEL FILM DI FANTASCIENZA

David Norris è un giovane candidato al parlamento degli Stati Uniti che spera di avere una brillante carriera. Mentre si accinge a tenere un importante discorso incontra la bella ballerina Elise e la bacia, pur non conoscendo neppure il suo nome. Grazie a questo incontro tiene uno straordinario discorso che lo porta al successo. Da quel momento David non desidera altro che incontrare di nuovo la donna di cui si è innamorato, ma ogni volta che sta per riuscirci sembra che ci sia qualcosa che lo tiene lontano da lei. Ad un certo punto scopre che è davvero così, il destino non vuole che lui e Elise stiano insieme, e a dirigere le fila del destino c'è un apposito ufficio che fa di tutto per separare i due innamorati. David però è ben deciso a voler dimostrare che ognuno di noi può essere artefice del proprio Destino e, senza arrendersi, continua a cercare la donna che ama.

