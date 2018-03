IL MIRACOLO DI FATIMA/ Su Rete 4 il film con Matilde Serrao (oggi, 27 marzo 2018)

Il miracolo di Fatima, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 27 marzo 2018. Nel cast: Pedro Lamares, Matilde Serrao e Graciano Diaz, alla regia Jorje Paixao Da Costa. Il dettaglio.

27 marzo 2018 Cinzia Costa

il film religioso in prima serata si Rete 4

ALLA REGIA JORJE PAIXAO DA COSTA

Il miracolo di Fatima, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 27 marzo 2018 alle ore 21.15. Una pellicola religiosa e drammatica che è stata prodotta in Portogallo e diretta da Jorje Paixao Da Costa. Di genere biografico a tema religioso, il film dura 100 minuti e nel cast ha tra gli attori principali Pedro Lamares, Matilde Serrao, Graciano Diaz, Renata Belo e Paula Lobo Antunes. Raccontando l’intera storia del miracolo di Fatima attraverso gli occhi della più piccola dei tre bambini, il film in lingua originale si intitola semplicemente "Jacinta" ed è stato trasmesso per la prima volta in Italia su Canale 5, in occasione dell’anniversario dell’evento miracoloso, precisamente del centenario. Ma vediamo adesso insieme la trama del film nel dettaglio.

IL MIRACOLO DI FATIMA, LA TRAMA DEL FILM RELIGIOSO

Il film racconta la storia della famose apparizioni di Fatima dove la Madonna si mostrò a tre bambini, i pastorelli Lucia (Renata Belo), Francisco (Henrique Mello) e Jacinta (Matilde Serrao). Ad ogni apparizione, Nostra Signora affidava ai piccoli dei messaggi sul mondo, svelati solo nel corso del tempo. La storia è raccontata attraverso il personaggio di Jacinta Marto, la bambina più piccola che prende parte al miracoloso evento. Quando, durante la loro consueta passeggiata al pascolo, i tre pastorelli si ritrovano ad assistere alla comparizione della Madonna, decidono insieme che la cosa sarebbe rimasta un segreto e che non l’avrebbero detto a nessuno. Jacinta, però, più piccola e meno determinata nel mantenere il segreto, si lascia sfuggire l’accaduto, raccontando di aver visto prima un angelo e poi una Signora vestita di bianco. Ben presto la notizia giunge in tutte le case destando non poche reazioni. Le persone si dividono tra gli scettici che non credono alla veridicità del racconto e coloro che credono ciecamente ai bambini. Tra chi non crede c’è Maria Rosa (Rita Salema), la mamma di Lucia, che accusa la figlia di aver inventato ogni cosa. La madre degli altri due pastorelli, invece, è disposta a credere a suoi figli e a proteggerli dalle accuse. I fatti si svolgono durante una tragica guerra che porta con sé anche l’epidemia della famosa febbre spagnola, che contagia la stessa Jacinta. Durante il suo ricovero all’ospedale pediatrico, la bambina è presa dal delirio derivante dalla febbre alta e tra sé e sé ripercorre i momenti delle apparizione ripetendo a voce alta parte di uno dei messaggi affidati loro dalla Signora, è così che i bambini chiamano la Vergine Maria. Jacinta non si rende conto che accanto al suo letto c’è un giornalista, Avelino de Almeida voce del giornale "O Século", che pubblicherà quanto ascoltato al capezzale della piccola rivelando al mondo uno dei segreti di Fatima.

