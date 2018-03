IL SEGRETO / Donna Francisca e il suo piano contro gli abitanti di Puente Viejo (Anticipazioni 27 marzo)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 27 marzo: Donna Francisca è sempre più insofferente nei confronti di coloro che hanno occupato le sue baracche e prende una decisione...

27 marzo 2018 Redazione

Il Segreto

Dopo l'avvincente appuntamento serale di ieri, Il Segreto torna oggi su Canale 5 nel suo tradizionale orario delle ore 16:30. Si ripartirà dalla rabbia di Donna Francisca, pronta a tutto per liberarsi di coloro che hanno occupato abusivamente le sue terre e le sue abitazioni. La ricca signora escogiterà un piano, in collaborazione con Prudencio, per fare in modo che queste persone, tra le quali Julieta e la sua famiglia lascino tali baracche. E per farlo non rinuncerà ad usare le maniere forti, mettendo in pericolo la vita dei suoi nemici? La giovane Julieta farà bene a restare in guardia? Mentre Saul sarà più che mai colpito dai modi della ragazza, per la quale proverà dei veri sentimenti, il comportamento di Prudencio desterà quindi grande preoccupazione, lasciando chiaramente presagire a problemi anche peggiori...

IL SEGRETO: PEGGIORANO LE CONDIZIONI DI CAMILA

Se alla villa, Donna Francisca sarà in preda alla rabbia e mediterà vendetta, nella puntata de Il Segreto di oggi gli abitanti di Los Manantiales avranno ben altro a cui pensare. Beatriz farà ritorno a casa dopo lo scontro con Matias e Marcela e sarà furiosa: il suo amato l'ha rifiutata apertamente, cacciandola in malo modo e lasciandole chiaramente intendere che la loro storia non potrà avere futuro. Ma Hernando non se la passerà molto meglio della figlia: i problemi economici, infatti, saranno molto lontani dall'essere risolti, motivo per cui deciderà di affrontare senza esitazione lo strozzino che continuerà ad assillarlo con la richiesta di restituzione del denaro. Ma anche Camila attraverserà un periodo difficile: si sentirà debole e svogliata, sfogandosi con Nicolas riguardo le sue condizioni di salute. La donna attribuirà il suo stato ai recenti problemi con il marito oltre che alle tensioni presenti in famiglia. Ma se nascondesse dell'altro?

