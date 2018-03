IRMA LA DOLCE/ Su Rai Movie il film con Jack Lemmon e Shirley MacLaine (oggi, 27 marzo 2018)

Irma la dolce, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 27 marzo 2018. Nel cast: Jack Lemmon, Shirley MacLaine, alla regia Billy Wilder. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

27 marzo 2018 Cinzia Costa

il film commedia in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST JACK LEMMON

Irma la dole, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 27 marzo 2018 alle ore 22,50. Si tratta di una produzione americana del 1963 ispirata dal musical "Irma la Douce" rappresentato in teatro nel 1956. La regia è di Billy Wilder e gli attori protagonisti sono l'indimenticabile Jack Lemmon e una delle più grandi dive del cinema americano ovvero Shirley MacLaine. I due attori hanno recitato insieme anche nel 1960 in un film di genere commedia-sentimentale intitolato "L'appartamento" sempre diretto dal celebre regista Billy Wilder. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IRMA LA DOLCE, LA TRAMA DEL FILM ROMANTICO

Irma (Shirley MacLaine) è una giovane prostituta molto carina che vive a Parigi. Quando incontra Nestore Patou (Jack Lemmon), un ex-agente di polizia in bolletta, si innamora di lui e per la prima volta scopre cosa vuol dire amare un uomo. Non volendo rinunciare al sentimento che la lega a Nestore, Irma (detta la Dolce) decide di chiudere ogni rapporto con Ippolito detto il Bue (Bruce Yarnell), l'uomo che fino a quel momento considerata il suo fidanzato e il suo "protettore". Irma desidera con tutto il cuore di cominciare una relazione amorosa con Nestore ma non ha alcuna intenzione di chiudere con il suo lavoro di prostituta. Con i soldi che guadagna infatti la donna riesce ad offrire una vita confortevole e agiata al suo Nestore. Questi però, non è contento della scelta di Irma e si rende conto di essere molto geloso degli uomini che Irma frequenta. Per uscire da questa insostenibile situazione, Nestore ricorre ad uno stratagemma. Decide di travestirsi da uomo facoltoso, si presenta ad Irma come Lord X e diventa in breve tempo l'unico cliente della giovane prostituta. Per garantirle un guadagno tale da tenerla lontana da altri uomini, Nestore (alias Lord X) deve lavorare tutte le notti, e senza sosta, ai mercati generali del maggiore quartiere parigino. Tutto sembra procedere bene fino a che succede qualcosa che non aveva considerato, Irma si innamora di Lord X. A questo punto è necessario ricorrere ad una mossa strategica, che distrugga definitivamente la doppia personalità del povero Nestore. Quest'ultimo però viene accusato di aver ucciso Lord X, secondo le indagini della polizia Nestore avrebbe spinto il ricco signore nelle acque del fiume Senna. Al processo Nestore si affida ad un avvocato amico suo, Moustache (Lou Jacobi). La difesa non riesce a provare l'innocenza del suo cliente, Nestore viene riconosciuto colpevole di omicidio e condannato alla pena detentiva di quindici anni. Grazie all'aiuto di Moustache, Nestore riesce a fuggire dalla prigione e a provare la sua innocenza presentandosi al giudice nei panni di Lord X. Quando ritorna da Irma, scopre che la giovane è incinta del ricco Lord, quindi di lui. A questo punto Nestore, che agli occhi della donna apparirà come il più generoso degli uomini, chiede ad Irma di diventare sua moglie, assicurandola che avrebbe riconoscere il bambino come figlio suo.

