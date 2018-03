Jonathan Kashanian/ Il suo atteggiamento nasconde una strategia? (Isola dei famosi 2018)

Settimana difficile per Jonathan Kashanian all'Isola dei famosi 2018. L'ex vincitore del Grande Fratello è stato duramente criticato da Simone Barbato per il suo atteggiamento.

Jonathan Kashanian

L'ultima settimana per Jonathan Kashanian all'Isola dei Famosi 2018 è stata piuttosto difficile sul fronte relazionale. Anche se l'amico Marco Ferri è stato eliminato dal reality, non è di certo la nostalgia ad aver messo a dura prova le giornate dell'ex inviato di Verissimo. Jonathan infatti è ritornato al centro delle accuse di Simone Barbato, che vede in lui una scarsa propensione a prendere posizione di fronte alle situazioni di contrasto. Anche le più blande, se si considera che l'ultimo scontro, seppur pacifico, riguarda la presenza di Valeria Marini nel programma ed una domanda serena fatta dallo stesso Jonathan. Quest'ultimo infatti era curioso di conoscere l'impressione degli altri concorrenti sull'arrivo della showgirl, ma secondo il mimo la sua domanda nascondeva ben altro. Soprattutto una volontà di mantenersi fedele a una strategia che gli ha già imputato in passato, ovvero la scelta di far parlare gli altri Naufraghi su questioni spinose senza mai esporre il suo vero pensiero in merito. Anche se il confronto non è sfociato in discussione, il mimo è convinto che Kashanian stia giocando sporco. Clicca qui per vedere il video di Jonathan Kashanian e Simone Barbato all'Isola dei Famosi 2018.

La sintonia con Valeria Marini

Sembra che Jonathan Kashanian abbia preso le distanze anche da una sua vecchia alleata all'Isola dei Famosi 2018: Francesca Cipriani. La showgirl è stata di recente al centro delle polemiche di Franco Terlizzi e Nino Formicola, che più di una volta hanno lamentato una scarsa operosità da parte della concorrente. Un'accusa sollevata più volte anche in passato, poi sfociata con una difesa a spada tratta da parte di Jonathan. In questo caso invece quest'ultimo ha manifestato un forte stupore nel vedere che Amaurys Perez abbia cambiato del tutto atteggiamento nei confronti della Cipriani, arrivando persino a lodarla per la sua bravura. Appena la settimana scorsa, Jonathan aveva invece suggerito al gruppo di chiarire il malcontento generale con la diretta interessata, sicuro di essere riuscito ad ottenere non pochi benefici in precedenza proprio mantenendosi fedele ad una linea più sincera e aperta. Sembra tuttavia che il suo consiglio non sia stato accolto dagli altri Naufraghi. Sembra invece che fra l'ex inviato e Valeria Marini sia nata una bella sintonia, tanto che i due si sono lanciati spesso in canzoni e balli piuttosto calienti. Clicca qui per vedere il video di Jonathan Kashanian e Valeria Marini.

Qual è la sua strategia?

Jonathan Kashanian è ancora considerato dal pubblico dell'Isola dei Famosi 2018 come uno dei concorrenti più forti del reality. Non bisogna dimenticare che l'ex inviato di Verissimo ha alle spalle diversi successi nei programmi, fra cui una vittoria al Grande Fratello, edizione 5. Questo gli permette di certo di essere più ferrato nelle dinamiche del programma e sulla gestione degli scontri all'interno del gruppo, da cui mantiene le distanze. Lo abbiamo visto infatti raramente scontrarsi con qualcuno degli altri Naufraghi, mentre sembra più attento a creare vari tipi di alleanze. Lo dimostra l'amicizia esclusiva stretta con Marco Ferri in seguito all'uscita di Francesco Monte, così come la scelta di puntare tutto su Bianca Atzei nelle ultime settimane. Se tutto questo facesse davvero parte di una sua strategia, il concorrente si sarebbe assicurato in questo modo i favori della famosa triade, che vede alla guida Alessia Mancini. Con quest'ultima dopo tutto c'erano stati degli attriti e la soluzione migliore potrebbe essere stata proprio conquistare i favori della sua pupilla.

© Riproduzione Riservata.