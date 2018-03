Ketty Usai/ La moglie di Franco Terlizzi arriva all'Isola dei Famosi: grande sorpresa per il naufrago

Grande sorpresa per Franco Terlizzi: all'Isola dei Famosi 2018 arriva Ketty Usai, la moglie del naufrago. Grandi abbracci e baci romantici tra i due in diretta

27 marzo 2018 Anna Montesano

Ketty Usai, moglie Franco Terlizzi

Grande sorpresa per Franco Terlizzi in questa decima diretta dell'Isola dei Famosi 2018. Il naufrago ha avuto l'occasione di riabbracciare, anche se per davvero pochi istanti, la moglie Ketty Usai. Come di consueto, anche questa settimana la produzione e Alessia Marcuzzi ha in serbo per i nominati delle sorprese e dopo Francesca Cipriani, che da tanto tempo non rivedeva suo padre e ha questa sera la possibilità di rivederlo, è proprio Franco a ricevere la bellissima sorpresa dell'arrivo di sua moglie Ketty. Anche per lui però si parte da uno scherzo: Stefano De Martino lo sottopone ad un quiz di 5 domande ma Franco riesce a rispondere solo a 3 di queste, perdendo la prova.

Ketty e Franco: incontro commovente all'Isola dei Famosi

Alessia Marcuzzi le fa allora vedere il premio perdo: da una cassa ecco uscire sua moglie. Franco però corre subito fuori e dalla cassa ecco uscire proprio la sua dolce Ketty. Parte un fortissimo abbraccio, seguito da tanti baci appassionati. Un incontro che commuove i due figli della coppia, che assistono alla scena dallo studio dell'Isola dei Famosi. Commuove anche il pubblico di Canale 5 che ha ormai imparato a conoscere Ketty, che è stata spesso ospite di Barbara D'Urso anche per difendere il marito Franco dagli attacchi piovuti da Craig Warwick alcune settimane fa.

