LA FABBRICA DI CIOCCOLATO/ Su Italia 1 il film con Johnny Depp (oggi, 27 marzo 2018)

La fabbrica di cioccolato, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 27 marzo 2018. Nel cast: Johnny Depp, David Kelly e Noah Taylor, alla regia Tim Burton. Il dettaglio.

27 marzo 2018 Cinzia Costa

il film d'avventura in prima serata su Italia 1

NEL CAST JOHNNY DEPP

La fabbrica di cioccolato, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 27 marzo 2018 alle ore 21.25. Una pellicola di genere avventura e drammatica che è stata prodotta per la regia di Tim Burton nel 2005 ed il suo titolo originale è "Charlie and the Chocolate Factory". Johnny Depp, è l'attore protagonista che ricopre il ruolo di Willy Wonka e al suo fianco, recita Freddie Highmore nei panni di Charlie. Tra gli altri, nel cast troviamo David Kelly, Noah Taylor, Helena Bonham Carter, James Fox, Christofer Lee e Deep Roy. La storia del film è tratta da un romanzo scritto da Roald Dahl e già riadattato cinematograficamente in passato dal regista Mel Stuart. La differenza principale tra film e romanzo riguarda la figura del padre di Willy Wonka assente nel libro. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA FABBRICA DI CIOCCOLATO, LA TRAMA DEL FILM D'AVVENTURA

La storia inizia con il racconto della vita del piccolo Charlie, un bambino appartenente ad una famiglia molto povera che vive in una malandata casetta dove condivide spazi e pochi viveri con i suoi genitori ed i quattro nonni. Charlie ama il cioccolato ma data la povertà gli è possibile comprare una tavoletta solo in occasione del suo compleanno e lui sceglie sempre il cioccolato di Willy Wonka, il più famoso produttore di tavolette di cioccolato al mondo, conosciuto in passato da nonno Joe quando era operaio della sua fabbrica. Inaspettatamente, Willy Wonka fa un annuncio sorprendente, ha deciso di aprire i cancelli della sua fabbrica a 5 bambini fortunati che troveranno all’interno di una sua tavoletta di cioccolato il biglietto d’oro valido per entrare. In più, il cioccolatiere annuncia che solo uno dei bambini potrà vincere un premio molto speciale. Ciò che rende ancora più allettante il premio è che la fabbrica di Willy Wonka non aveva più dato a nessuno la possibilità di entrare fin da quando tutti gli operai erano stati licenziati per il tradimento di uno di essi, che aveva venduto la ricetta segreta di un prodotto. Da allora, la fabbrica era avvolta da un alone di mistero. Scoperta la notizia, Charlie spera che la tavoletta per il suo compleanno possa essere quella vincente ma resta purtroppo deluso ed il suo sogno di entrare nella fabbrica va in frantumi. Altri bambini iniziano a trovare i biglietti d’oro, Veruca Salt, bambina ricca e super viziata, Violetta Beaudegarde, amante dei chewing-gum e competitiva al massimo, Augustus Gloop, obeso e super goloso, Mike Tivù, piccolo genio dell’elettronica che odia il cioccolato. Un solo biglietto è ancora in palio e succede qualcosa di magico, Charlie trova dei soldi per strada e i genitori gli permettono di acquistare una nuova tavoletta di cioccolato. Il piccolo trova così il biglietto d’oro alla vigilia dell’apertura dei cancelli e con sua grande gioia visiterà la fabbrica accompagnato da nonno Joe, ansioso di tornare ad incontrare il signor Wonka. Durante la visita alla fabbrica, i bambini hanno modo di scoprire un mondo favoloso fatto di piccoli operai chiamati Umpa Lumpa, provenienti da un paese lontano, che portano avanti la fabbrica con fedeltà, di immensi giardini commestibili, di scoiattoli che aprono le noci e di tante ricette segrete. Inoltre, durante il giro verrà scoperta la storia di Willy Wonka, figlio di un dentista, da bambino gli era proibito mangiare cioccolato ma dal momento in cui per caso si trovò ad assaggiarlo decise che avrebbe voluto lavorare solo nel mondo del cioccolato per creare meravigliosi dolci ma il padre gli disse che se avesse seguito quella strada al suo ritorno non avrebbe più trovato la sua casa ad aspettarlo. E fu proprio così, Willy Wonka partì alla scoperta del cioccolato e non trovò più suo padre. Flashback commoventi riportano Willy Wonka nel suo passato mentre illustra le varie stanze della sua fabbrica ai bambini. Uno per volta, i bambini dovranno interrompere la loro visita per strani e divertenti incidenti e solo Charlie arriverà fino in fondo vincendo il premio speciale, l’intera fabbrica in eredità. Per diventarne padrone, però, Charlie dovrebbe accettare la richiesta di Willy Wonka di trasferirsi con lui nella fabbrica e lasciare per sempre la sua famiglia. Charlie, molto legato ai suoi, rifiuta e questa sarà per Willy Wonka l’occasione di riscoprire l’amore familiare, dopo aver ritrovato il padre, Willy Wonka deciderà di accogliere nella sua fabbrica Charlie e tutta la sua famiglia.

© Riproduzione Riservata.