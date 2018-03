LA TORTURA DELLA FRECCIA/ Su Iris il film con Charles Bronson (oggi, 27 marzo 2018)

27 marzo 2018 Cinzia Costa

il film western in seconda serata su Iris

NEL CAST ANCHE SARA MONTIEL

La tortura della freccia, il film in onda su Iris oggi, martedì 27 marzo 2018 alle ore 23.35. Una pellicola di genere western che è stata prodotta negli Stati Uniti d'America nel 1957, "Run of the Arrow" è il titolo originale del film in lingua inglese. La regia è stata curata da Samuel Fuller mentre gli attori principali presenti nel cast sono Charles Bronson, Sara Montiel, Rod Steiger e Brian Keith. Samuel Fuller ha prodotto e diretto anche film di genere drammatico e di guerra tra cui "Il corridoio della paura" e "Corea in fiamme". Per il suo stile, spesso considerato violento e quasi irreale, il regista viene ricordato per aver apportato innovazione ed evoluzione al cinema americano. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA TORTURA DELLA FRECCIA, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

La guerra di secessione è appena finita. Il generale dell'esercito confederato Edward Lee, dopo la pesante sconfitta di Appomatox, si arrende alle forze armate guidate dal Ulysses S. Grant. Il soldato O'Meara lascia a malincuore la sua casa e non riesce ad accettare la dolorosa decisione di arrendersi al nemico. Decide di puntare verso ovest, il lungo viaggio gli servirà a placare la sua rabbia e a meditare sulla vittoria dell'esercito nordista, O'Meare è convinto che la resa del generale Lee porterà inevitabilmente a ritardare l'affermazione dei diritti rivendicati dai sudisti. Durante il tragitto, il soldato incontra Coyote Andante, un pellerossa che resterà con lui diversi giorni, accompagnandolo nel tortuoso cammino. Accade che i due vengono fatti prigionieri degli indiani Sioux, guidati da Lupo Solitario, la tribù di appartenenza di Coyote Andante. Questi è visto come un traditore e, per scampare all'impiccagione, chiede di sottoporsi alla prova della freccia, provare a scappare evitando di essere colpiti dalle frecce. O'Meare e Coyote Andante iniziano a scappare ma gli indiani li rincorrono, soltanto O'Meare si salva grazie all'aiuto di una giovane donna della tribù dei "mocassini gialli". Il soldato viene accolto e curato nel villaggio degli indiani Sioux, dove decide di restare e di prendere in moglie "Mocassini gialli" la donna che lo ha salvato. A questo punto il soldato accetta di condurre la spedizione dell'esercito americano che ha predisposto la costruzione di una fortezza militare nella terra degli indiani. O'Meara ha modo di conoscere il generale Allan e di discutere con lui sulla guerra e sui diritti civili, secondo Allan, la resa del generale sudista non è da considerare una vera sconfitta bensì l'inizio di una nuova nazione americana. Intanto, Lupo Solitario prepara un'imboscata, il generale Allan muore mentre O'Meara viene catturato. Ancora una volta si ricorre alla prova della freccia ma interviene il tenente Driscoll che uccide l'indiano a tradimento. O'Meara ritorna alla sua tribù e scopre che si sta preparando un attacco al forte dell'esercito americano, ritenuto responsabile della estinzione dei bisonti, gli unici animali che assicuravano cibo. Gli indiani assalgono la fortezza militare e torturano il tenente Driscoll, responsabile del fallimento della prova della freccia. Questi sarà colpito a morte dallo stesso O'Meara che, dopo aver ricevuto la bandiera americana dalle mani di Mocassini Gialli, verrà considerato a tutti gli effetti il capo degli indiani Sioux sopravvissuti.

