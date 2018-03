LA VITA IN DIRETTA/ Su Rai 1 si ricorda Fabrizio Frizzi. In via Mazzini la camera ardente (oggi, 27 marzo 2018

Oggi, martedì 27 marzo, alle 15.15 su Rai 1 inizia una nuova puntata di La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini.

Oggi, martedì 27 marzo, alle 15.15 su Rai 1 va in onda una nuova puntata di “La vita in diretta”, condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini. Dopo la puntata speciale di ieri dedicata a Fabrizio Frizzi, oggi il programma di Rai 1 andrà in onda secondo i tradizionali orari. Ieri “La Vita in Diretta”, anticipata alle 14.00, ha registrato un ascolto medio di 2 milioni 691 mila spettatori e uno share del 20.1%. Nella seconda parte, l’ascolto è stato di 3 milioni 154 mila spettatori con il 25.7% di share. Ascolti che testimoniano l’affetto del pubblico per il conduttore scomparso nella notte tra domenica e lunedì. Anche i due conduttori non hanno nascosto la loro commozione nel ricordare il collega e amico scomparso: “Ci hanno chiesto di farlo e lo abbia fatto”, hanno detto. Anche oggi in studio si ricorderà Fabrizio Frizzi: in via Mazzini è stata allestita la camera ardente del conduttore.

Secondo fonti dell'ufficio stampa Rai, ogni ora sono entrate circa 900 persone alla camera ardente di Fabrizio Frizzi per rendergli omaggio con un ultimo saluto. Fino alle 13 sono entrate in totale circa 3.000 persone. Tra gli ospiti ci sarà anche Simona Izzo: "Ci vediamo questo pomeriggio nel meraviglioso salotto della @vitaindiretta insieme a tanti amici per ricordare l’amato @FabrizFrizzi", ha scritto la doppiatrice su Twitter

Il ricordo di Fabrizio Frizzi

Nella puntata di ieri, lunedì 26 marzo, de “La Vita in diretta” è intervenuto Mario D’Amico, autore de L’Eredità, che ha raccontato gli ultimi giorni di vita di Fabrizio Frizzi negli studi del quiz show di Rai 1: “Lo studio ha protetto Fabrizio per diversi mesi: piccoli incidenti quotidiani, piccoli ritardi… nessuno mai ha detto nulla”. D’Amico ha poi aggiunto: “Noi siamo emozionati perché in qualche modo lo abbiamo accompagnato in maniera serena e bella in questa parte che poi è diventata tragicamente quella finale”. Ospite in studio anche Caterina Balivo,che ha esordito nel mondo dello spettacolo dopo aver partecipato a Miss Italia 1999, condotta proprio da Frizzi. “Fabrizio era una mosca bianca nel nostro ambiente”, ha detto la conduttrice di Detto Fatto senza riuscire a trattenere le lacrime.

