LO SCERIFFO SENZA PISTOLA/ Su Rete 4 il film con Will Rogers Junior (oggi, 27 marzo 2018)

Lo sceriffo senza pistola, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 27 marzo 2018. Nel cast: Will Rogers Junior, Nancy Olson e Lon Channey Junior, alla regia Michael Curtiz. Il dettaglio.

27 marzo 2018 Cinzia Costa

il film western nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST WILL ROGERS JUNIOR

Lo sceriffo senza pistola, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 27 marzo 2018 alle ore 16.50. Una pellicola di genere western con il titolo originale The Boy from Oklahoma. La pellicola è stata prodotta dalla casa cinematografica Warner Bros nel 1954 per la regia di Michael Curtiz con soggetto tratto da un breve racconto scritto da Michael Fessier, la sceneggiatura è stata ideata e sviluppata Winston Miller e Frank Davis con le musiche composte da Max Steiner mentre i costumi indossati dai vari interpreti sono stati disegnati e confezionati da Howard Shoup. Nel cast sono presenti tanti volti noti per gli amanti del genere western come Will Rogers Junior, Nancy Olson, Lon Channey Junior, Anthony Caruso, Wallace Ford, Merv Griffin e Clem Bevans. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LO SCERIFFO SENZA PISTOLA, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Siamo nel vecchio e selvaggio West dove vive un onesto cowboy di nome Tom Brewster. La sua vita scorre in maniera pacifica dedicando un bel po’ di tempo alla sua voglia di conoscere quanto più possibile a livello culturale. Infatti, ha deciso di seguire delle lezioni per corrispondenza allo scopo di ottenere un titolo di studio che potrebbe permettergli di avere un futuro migliore, magari differenti dai tanti altri cowboy che vagabondano per lo sconfinato West alla ricerca di bottini, oro o quant’altro. Una volta terminati gli studi ed apprese tutte le notizie di cui necessita, si mette in viaggio per raggiungere la cittadina dove dovrà sottoporsi ad un esame per ottenere il tanto desiderato titolo di studio. Tom si ritrova però in una cittadina in cui si sta festeggiando l’appena avuta elezione a primo cittadino di Barney Turlock, un uomo apparentemente onesto dal passato tuttavia poco chiaro. I festeggiamenti sono rilevanti tant’è che anche lo stesso Tom ne rimane coinvolto. Quest’ultimo si ritrova quindi ad avere a che fare con il nuovo sindaco che facendo leva sulla ingenuità dell’ultimo arrivato gli vuole offrire il posto di sceriffo dopo che questo è rimasto vacante dopo il suo assassinio in circostanze ancora da definire. Tom ingolosito da questa inaspettata possibilità e convinto di poter portare avanti il proprio dovere senza utilizzare la pistola, decide di accettare l’incarico. Come prima cosa, Tom vuole indagare sull’assassinio del suo predecessore finendo per scoperchiare una serie di questioni alquanto torbide che riportano proprio al sindaco. Quest’ultimo ritrovandosi lo sceriffo sulle proprie tracce decide di volerlo uccidere e per fare questo senza esserne incriminato, assoldò il pericoloso pistolero Billy The Kid. Per questo sembra un compito di poco conto ma non sarà così.

