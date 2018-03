MEMORIE DI UNA GEISHA/ Su Tv8 il film con Zhang Ziyi e Suzuka Ohgo (oggi, 27 marzo 2018)

Mermorie di una Geisha, il film in onda su Tv8 oggi, martedì 27 marzo 2018. Nel cast: Zhang Ziyi, Suzuka Ohgo e Ken Watanabe, alla regia Rob Marshall. La trama del film nel dettaglio.

27 marzo 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Tv8.

NEL CAST ZHANG ZIYI

Mermorie di una Geisha, il film in onda su Tv8 oggi, martedì 27 marzo 2018 alle ore 21,30. Una pellicola di genere drammatica e sentimentale con il titolo originale Memoirs of a Geisha. Si tratta di una pellicola prodotta nel 2005 grazie ad una collaborazione giapponese e americana che ha visto alla regia Rob Marshall. Il soggetto è stato tratto dall’omonimo romanzo scritto da Arthur Golden, la sceneggiatura è stata opportunamente rivista da Robin Swicord, il montaggio è stato eseguito da Pietro Scalia che in carriera vanta due Premi Oscar, le musiche sono state composte da John Williams e Yo-Yo Ma mentre i costumi indossati sul set dai vari interpreti portano la firma di Colleen Atwood. Nel cast figurano Zhang Ziyi, Suzuka Ohgo, Ken Watanabe, Gong Li, Michelle Yeoh e Kaori Momoi. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MEMORIE DI UNA GEISHA, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Siamo in Giappone nell’anno 1929. Un Paese dove le tradizioni sono ben saldi ed la civilizzazione del XX secolo tarda ad arrivare. Infatti, in una povera famiglia che abita in una piccola casa di periferia, un capo famiglia in ragione della malattia della propria amata moglie e dei conseguenti costi che le cure richiedono, si vede costretto a vendere entrambe le proprie figlie: la sorella più grande Satsu viene venduta ad un bordello mentre la più piccola Chiyo va a vivere in una casa per geisha. Per Chiyo ha così inizio un percorso formativo che attraverso gli anni dovrebbe portarla a diventare una geisha. Tuttavia questo non è il suo principale obiettivo che in realtà è quello di riuscire a rintracciare la sua sorella e magari organizzare una fuga assieme a lei. In questa casa per Geisha, Chiyo fa la conoscenza di Hatsunomo che è una sorta di aspirante geisha dai modi di fare per nulla civili ed anzi, si dimostrerà molto crudele nei confronti della stessa Chiyo e di una sua rivale di nome Mameha. Hastunomo ben sapendo quanto Chiyo desiderasse riabbracciare l’amata sorella, stringe un patto con lei ed ossia la metterà a conoscenza del bordello dove è stata venduta la sorella in cambio di uno sfregio al kimono di Mameha. Questo metterà Chiyo in una brutta posizione con una pesante punizione che può essere paragonata ad una sorta di perdita di grado ritrovandosi ad essere una serva. Tutto però cambio quando Chiyo fa la conoscenza di un potente direttore generale di una importante azienda della città di Osaka, dai modi di fare molto gentili. Si innamora perdutamente di lui e da questo momento in poi, certa che l’unico modo per conoscerlo sia quello di diventare una geisha si spenderà per raggiungere questo obiettivo.

