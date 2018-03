MICHAEL CLAYTON/ Su Rete 4 il film con George Clooney e Tom Wilkinson (oggi, 27 marzo 2018)

Michael Clayton, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 27 marzo 2018. Nel cast: George Clooney e Tom Wilkinson, alla regia Tony Gilroy. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

27 marzo 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in seconda serata su Rete 4

NEL CAST GEORGE CLOONEY

Michael Clayton, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 27 marzo 2018 alle ore 23,10. Una pellicola drammatica che è stata diretta nel 2007 da Tony Gilroy. La prima cinematografica del film, è stata nell'ambito del Festival Internazionale del Cinema di Venezia, in seguito vinse un premio Oscar, andato a Tilda Swinton come miglior attrice non protagonista. Il film ha ricevuto inoltre un premio BAFTA ed è stato candidato a molti altri premi prestigiosi. Il produttore del film è stato Sidney Pollack, mentre tra i produttori esecutivi compaiono Steven Soderbergh e George Clooney. Clooney è anche il protagonista del film che interpreta il ruolo di Michale Clayton. Con lui fanno parte del cast Tom Wilkinson (Arthur Edens), Tilda Swinton (Karen Crowder) e Sydney Pollack (Marty Bach). Tony Gilroy, regista di Michael Clayton, è qui al suo debutto come regista. In precedenza aveva lavorato come sceneggiatore in pellicole come L'ultima eclissi (Dolores Claiborne, 1995) e Rapimento e riscatto (Proof of life, 2000). Nel 2016 ha sceneggiato il film spin off della saga di Guerre Stellari Rogue One: A star wars story. Poichè Gilroy era agli esordi, Denzel Washington, inizialmente chiamato a recitare nel ruolo del protagonista, rifiutò la parte. Anche Clooney voleva rinunciare, ma ci ripensò dopo aver conosciuto personalmente Gilroy. Ma vediamo nel dettaglio adesso la trama del film.

MICHAEL CLAYTON, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Michael Clayton è un avvocato dalla discutibile vita privata e pieno di debiti, ma del tutto privo di scrupoli. Si trova ad un certo punto coinvolto nella vicenda legale seguita da un suo collega, Arthur, che sostiene l'accusa contro una potente multinazionale chiamata in causa da una giovane donna di cui Arthur si professa innamorato. Quando Arthur viene ucciso, Michael decide di portare avanti la sua battaglia mettendo a repentaglio la sua stessa vita e salvandosi in modo del tutto fortuito. A sostenere la difesa dall'altra parte c'è un'avvocatessa spietata, Karen, che è ben decisa a distruggere Michael.

© Riproduzione Riservata.