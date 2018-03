MICHAEL TERLIZZI/ Il figlio di Franco presto a Uomini e Donne? Il curriculum depone a suo favore!

Michael Terlizzi, stasera fra i protagonisti dell'Isola dei Famosi 2018, potrebbe ben presto approdare nel salotto di Uomini e Donne per calarsi nei panni del tronista. Solo un rumors?

27 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Michael Terlizzi nello studio di Alessia Marcuzzi

Dopo aver fatto girare la testa al pubblico dell'Isola dei Famosi 2018, Michael Terrlizzi si prepara a conquistare anche il salotto di Uomini e Donne dove, secondo un'indiscrezione resa nota da "Chi", potrebbe ben presto approdare per dare il via alla ricerca dell'amore vero. Secondo il noto settimanale, infatti, il figlio di Franco Terlizzi avrebbe partecipato al provino per diventare il prossimo protagonista del trono classico e, in vista dell'ormai imminente scelta di Nicolò Brigante, potrebbe a breve sedere sul trono che rimarrà vacante. Sarà proprio lui il nuovo volto dei pomeriggi di Canale 5? Per il momento, dagli studi Elios di Roma nessuna conferma, anche se Michael Terlizzi, in fatto di conquiste, non è di certo secondo a nessuno. Nel corso della sua breve attività in video, infatti, il figlio di Franco ha conquistato milioni di italiani attraverso i suoi languidi sguardi a favore di telecamera, e contemporaneamente ha fatto breccia nel cuore di Vladimir Luxuria. Riuscirà il suo curriculum ad aprirgli le porte del dating show di Maria De Filippi?

STASERA IN STUDIO PER SOSTENERE PAPÀ FRANCO?

Michael Terlizzi, dopo aver seguito passo passo l'avventura di suo padre all'Isola dei Famosi 2018, questa sera sarà fra i protagonisti della diretta in vista dell'ormai imminente verdetto della nomination. Il figlio di Franco Terlizzi, infatti, potrebbe avere un ruolo di primo piano nella sorpresa pre-verdetto riservata a suo padre, anche se per il momento non è ancora chiaro quale sarà il suo ruolo nella puntata di questa sera. L'affascinante figlio del naufrago, in particolare, potrebbe addirittura raggiungere l'Honduras per riabbracciare il suo amato padre, dal momento che Franco, per il momento, ha avuto soltanto la possibilità di parlare coni figli nel corso di una breve diretta. Sarà Michael Terlizzi la sorpresa di papà Franco? Per il momento, nessuna conferma, anche se Michael Terlizzi, sin dalla prima puntata del reality, è sempre stato in prima fila per sostenere il percorso del pugile. Il figlio del naufrago questa sera sbarcherà a Cayos Cochinos?

