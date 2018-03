Mara Venier/ Tra Francesco Monte ed Eva Henger, una farsa! La polemica del cachet...(L’isola dei famosi 2018)

Mara Venier, l'opinionista protagonista delle polemiche sul riavvicinamento tra Francesco Monte ed Eva Henger giovedì al Maurizio Costanzo Show. (L’isola dei famosi 2018)

27 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Mara Venier, L’isola dei famosi 2018

Mara Venier continua a mietere consensi fra i fan dell'Isola dei Famosi 2018, per via del presunto riavvicinamento fra Francesco Monte e Eva Henger. Dopo aver alimentato gossip e indagini degne della scientifica, i due ex concorrenti si sono rivisti al Maurizio Costanzo Show: il loro selfie al fianco dei due conduttori di Emigratis, Pio e Amedeo, non è andato giù a tanti telespettatori e persino alla zia Mara. Tanto che l'opinionista del reality ha voluto manifestare il proprio disappunto con un post su Instagram, sottolinrando come alla fine entrambi abbiano fatto 'molto rumore per nulla'. Per poi concludere l'intervento con un hashtag significativo: #avetelafacciacomeilc**o. A smentire tra l'altro la pace fra Eva e Francesco è il marito dell'imprenditrice Massimiliano Caroletti, che non ha esitato a contestare la scelta di Gabriele Parpiglia di insinuare ciò che ai suoi occhi non avverrà mai. Sul proprio profilo instagram, Caroletti infatti si è lanciato contro l'autore dell'Isola dei Famosi 2018 tacciandolo di fare giochetti da finto samaritano. Clicca qui per vedere il post di Massimiliano Caroletti.

POLEMICHE SUL CACHET

Giro di cachet per l'Isola dei Famosi 2018 e per Mara Venier. Quanto guadagnano i volti noti del reality di Canale 5? A svelarlo è Libero Quotidiano, che posiziona la zia nazionale solo al secondo posto rispetto alla conduttrice Alessia Marcuzzi. La Venier infatti incasserebbe 50 mila euro a puntata, contro i 90 mila euro della timoniera ed i 30 mila registrati invece dal 'gemello' opinionista Daniele Bossari. Il tutto lordo, ma pur sempre un bel bottino. Il compenso pattuito da Mara non avrebbe nulla da invidiare tra l'altro con quanto stabilito dai contratti di alcuni Naufraghi, fra cui tre i più alti del programma. Oscillano infatti fra i 30 e i 50 mila euro ex concorrenti come Nadia Rinaldi e Eva Henger, così come Francesco Monte. Niente male quindi per la Venier, che in quanto ad esperienza ha di sicuro molte carte da giocare e nulla da invidiare a chi invece soffre le pene della fame in quel delle Honduras. Tanto di cappello se poi si considera quando la nota conduttrice di tanti format domenicali ha rivelato in una recente intervista a Io Donna: nella sua carriera non ha mai dovuto usare un copione. A parte l'esperienza vissuta con la piega giornalista de La Vita in diretta, che l'ha vista cambiare leggermente il suo solito stile.

MARA VENIER: CONDURRÀ DOMENICA IN?

Mara Venier condurrà Domenica In? Il gossip sulla prossima avventura televisiva dell'opinionista dell'Isola dei Famosi 2018 continua ad essere uno degli argomenti più dibattuti sul web. La stessa Venier ha tuttavia voluto sfatare ogni speranza e illusione di tanti fan, rivelando che il futuro non le sta apparecchiando di certo un'esperienza simile. In una sua intervista ad Io Donna, la zia Mara ha invece parlato dell'importante rapporto con Maria De Filippi, che l'ha voluta al proprio fianco anche nell'ultima edizione di Tu sì que vales. La Queen di Canale 5 è di certo molto protettiva per la Venier e per questo l'opinionista non può che esserle grata. La formula proposta da Mara del resto è vincente sotto ogni punto di vista: naturale e simpatica, dona al piccolo schermo quel tocco di familiarità che piace tanto al pubblico da casa. A dimostrarlo c'è anche un suo recente video pubblicato sul profilo Instagram, in cui la si vede canticchiare mentre fa la spesa. Una gag che i followers hanno apprezzato in particolar modo. Clicca qui per vedere il video di Mara Venier.

