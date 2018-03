Marco Bocci e Laura Chiatti/ "Vogliamo risposarci e prima dei 25 anni di nozze!"

Marco Bocci e Laura Chiatti pronti a sposarsi di nuovo dopo tre anni di amore. La confessione a Vanity Fair: "Vorremmo farlo e prima del traguardo dei 25 anni di matrimonio!"

27 marzo 2018 Anna Montesano

Marco Bocci e Laura Chiatti

Laura Chiatti conferma ancora una volta il suo grande amore per Marco Bocci tanto da dichiarare: "Ci vorremmo risposare, ce lo diciamo spesso entrambi. Però prima di arrivare al traguardo dei 25 anni di matrimoni perché, insomma, chissà se ci arriveremo". Le dichiarazioni fatte a Vanity Fair sono state rilasciate durante la manifestazione tenutasi a Verona per la sfilata di abiti da sposa per il 2019 firmati Atelier Emé, alla quale la coppia di attori ha presenziato. La Chiatti ha dato anche alcuni suggerimenti alle spose del futuro: "A me non piacciono molto le spose cariche, pompose, ricche, soprattutto per quanto riguarda trucco e capelli. Mi piacciono le spose semplici, con uno stile sì preciso, ma moderno. Quindi suggerisco di stare sempre attente a non esagerare: meglio fare un passo indietro".

Marco Bocci e Laura Chiatti: un amore da (ri)celebrare

Riguardo la sposa famosa più bella di sempre c'è invece un'idea precisa da parte di Laura Chiatti: "Ho amato moltissimo lo stile dell’abito indossato da Kate Moss. Confesso di essermi ispirata a lei nell’ideazione del vestito del mio matrimonio. Country, rock, semplice". Visto che l'evento si è svolto a Roma si chiude parlando dell'amore tormentato tra Romeo e Giulietta e il loro amore tormentato: "Fino ai 25 anni sì, ma poi bisogna darsi un po’ di pace. Il tormento, quello che fa impazzire le viscere, è bellissimo. Ma la vita è già così complicata, che quando si decide di stare in due lo si fa per stare bene, tranquilli e sereni". Laura Chiatti conferma il grande amore per Marco Bocci tanto da volerlo risposare ad appena tre anni dal matrimonio già celebrato.

© Riproduzione Riservata.