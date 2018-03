Marco Ferri/ Torna in studio dopo l'eliminazione, cosa racconterà? (L'Isola dei famosi 2018)

Marco Ferri, il figlio dell'ex difensore dell'Inter torna in studio dopo l'eliminazione. Cosa racconterà al pubblico nel salotto di Alessia Marcuzzi stasera? (L'Isola dei famosi 2018)

Marco Ferri, L'Isola dei famosi 2018

Marco Ferri sembra aver preso seriamente la sua eliminazione all'Isola dei Famosi 2018. Dopo essere stato accusato di aver agito alle spalle degli altri concorrenti per via del cocco nascosto, il modello ha deciso di non tentare il ripescaggio grazie all'Isola che non c'è. Un'opportunità che gli avrebbe permesso di rimanere in gara nonostante la prima eliminazione, ma che ha rifiutato. Prima di abbandonare definitivamente il reality, si sarebbe tuttavia lasciato andare ad un fuorionda significativo, come sottolinea Il Tempo. A provocare la sua scelta sarebbe stata Alessia Mancini e la sua tendenza a tenere gli altri Naufraghi sotto controllo, come ha svelato all'amica Rosa Perrotta. Quest'ultima non ha potuto fare altro che constatare come "la setta", che ha spesso indicato in fase di nomination, sia riuscita ancora una volta a far fuori anche i concorrenti più temibili. Una nuova accusa emersa contro la famosa Triade honduregna di cui farebbero parte oltre alla Mancini anche la protetta Bianca Atzei ed un più insospettabile Nino Formicola.

LA NUOVA POLEMICA, IL COCCO-GATE

Marco Ferri potrebbe aver contribuito indirettamente a sollevare la nuova polemica sull'Isola dei Famosi 2018. Si parla ancora della famosa storia del cocco rubato, che ha tanto creato scalpore fra i concorrenti per via di un dubbio gesto da parte del modello. Una leggerezza, agli occhi del comico Gaspare, che tuttavia ha messo il figlio dell'ex calciatore in una posizione scottante nel giro di pochissimo tempo. Durante l'ultima diretta, Marco avrebbe tuttavia sottolineato che il cocco che aveva sottratto agli stomaci famelici dei Naufraghi non era 'di quelli che abbiamo per dotazione', lasciando intendere che gli autori forniscano prontamente da mangiare agli isolani del reality. Inutile dire che Striscia la Notizia è andata a nozze con uno scoop del genere, dato che secondo il regolamento ogni partecipante del programma deve provvedere da solo al proprio sostentamento. La scarsità di cibo rimane del resto una delle particolarità dello show, che si basa proprio sull'esperienza da survivor dei concorrenti vip. Risolto l'ostacolo del cibo, cosa rimane?

L'ELIMINAZIONE DELLA SETTIMANA SCORSA

L'eliminazione di Marco Ferri dall'Isola dei Famosi 2018 ha stupito di certo quanti continuavano a dare per certa la sua vittoria. Anche se agli occhi delle case di scommesse il modello non si trovava in posizione di vantaggio, la sua supremazia di fronte agli altri Naufraghi era ormai un fatto scontato per gli altri partecipanti. Lo ha confermato Elena Morali alla sua uscita, mostrando tutto il suo stupore nel vederlo arrivare all'Isola che non c'è. E forse persino il pubblico credeva che fra i tre in nomination alla fine sarebbe stato eliminato Simone Barbato, fra i più ambigui agli occhi degli utenti sui social. Sembra invece che quanto fatto da Marco alle Honduras non sia riuscito a salvarlo agli occhi dal pubblico, nemmeno quella forte amicizia con Jonathan Kashanian che sembrava quasi avergli donato una fetta di Paradiso. L'eliminazione di Ferri ha spinto inoltre Rosa Perrotta e Elena Morali a stringere ancora di più il sodalizio creato nella precedente settimana, decise a sconfiggere i Naufraghi che ai loro occhi manovrano il dietro le quinte del reality.

