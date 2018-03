Meghan Markle/ Foto scandalo sul set di CSI e Fringe: la corona trema e la Regina storce il naso

Il passato di Meghan Markle torna a travolgere la futura moglie del principe Harry, la Regina sta facendo marcia indietro sul suo sì alle nozze del nipote con l'attrice?

27 marzo 2018 - agg. 27 marzo 2018, 14.45 Hedda Hopper

Ma vogliamo davvero parlare del passato di Meghan Markle dopo tutto quello che sta succedendo nel presente? L'attrice ha rinunciato alla sua vita negli Usa, alla sua carriera nel mondo della tv e del cinema (non è che fosse così sfavillante, ma va bè), alla sua religione cedendo e lasciandosi battezzare passando alla religione anglicana tanto cara ai reali, e adesso? Il gossip lancia già le prime accuse, mettendo la lente sui presunti comportanti della Regina che avrebbe storto il naso davanti ad alcune foto "scandalo" che arrivano dritte dritte dal passato dall'attrice di Suits, ma sarà vero? Gli esperti di gossip reale pensano proprio di no convinti che la Regina Elisabetta abbia già fatto avere il suo consenso alle nozze e di non volersi tirare indietro, ma Chi lancia il possibile scoop mostrando l'attrice in alcuni momenti "poco consoni" ad una possibile principessa.

LE FOTO SCANDALO

In particolare, le due foto che Chi mostra sul prossimo numero del suo settimanale, riguardano proprio il passato "artistico" dell'attrice. In effetti non si tratta di foto e video rubati dal suo privato e che possono ledere davvero la sua immagine, ma si tratta solo di due foto che arrivano proprio dal set di due serie tv. In una, in cui appare in lingerie, la vediamo alle prese con le "pulizie" sul set di una puntata di CSI. New York mentre nell'altra appare con una pistola in mano pronta per il provino di Fringe, una serie Fox in cui, a quanto pare, le hanno poi preferito la bionda Anna Torv. Davvero queste due foto possono mettere a rischio il giudizio della Regina? Siamo sicuri di no visto che sul set di Suits l'abbia vista con abiti, diciamo così, ancora più succinti.

