Nina Moric e il figlio Carlos/ Una mamma disperata "non mi vuole più, ma non lo dimentico"

Nina Moric non è nuova a commenti e messaggi social destinati a far discutere ma questa volta sembra che sia successo l'irreparabile che ha allontanato la modella dal figlio per sempre

27 marzo 2018

Nina Moric

Nina Moric dice addio all'amato figlio in uno struggente messaggio sui social che confermano come ormai sia tutto finito. Già nei giorni scorsi la modella aveva parlato del suo Carlos e del rapporto ormai assente con lui ma adesso le cose sono destinate a peggiorare, almeno secondo lei stessa rivale scrivendo sui social: "Ho combattuto fino all’ultimo. Non mi vuole più. Hanno fallito servizi sociali, giudice *** che non vuole più seguire questo caso, Si sono lavato le mani mentre io stavo perdendo l’unica ragione della mia vita! Che vergogna! Giudice perché? Da madre ti chiedo perché...". A quanto pare, la sua ennesima battaglia per riavere indietro il figlio è finita male e l'affidamento del piccolo Carlos è stato ancora una volta confermato alla sua signora Gabriella, la madre di Fabrizio Corona.

DAL PRESUNTO TENTATO SUICIDIO AL RAPPORTO CON GABRIELLA

Dallo scorso novembre 2015 ormai Nina Moric non può più fare la mamma, da quando, una maledetta notte è successo qualcosa di irreparabile ma che, possiamo dirlo, molte volte non porta mai a dividere una madre dal suo bambino. A quanto pare, in questa storia, quando si parla dei "peccati" di Nina Moric o di Fabrizio Corona, le pene sono sempre esemplari ed è successo lo stesso anche per la modella quando è finita in ospedale per quello che sembrava un tentato suicidio, poi negato dalla stessa interessata dai suoi legali. All'epoca si parlò di atti autolesionistici non finalizzati alla morte ma quella sera in casa c'era anche il piccolo Carlos. In seguito a quell'evento, il Tribunale ha deciso di affidare Carlos, 15 anni, alla madre di Fabrizio Corona visto che proprio quest'ultimo, in quel periodo, era detenuto in carcere. I rapporti tesi tra Gabriella e la Moric hanno fatto il resto. La stessa modella, in occasione del ritorno in libertà di Corona, ha dichiarato che il rapporto con il figlio è ormai inesistente e che l'unica cosa che le è rimasta è una telefonata a settimana. Cambierà anche questo adesso?

