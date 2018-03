Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 27 marzo 2018: momento sì dei Pesci, grande energia per i Gemelli

Paolo Fox, oroscopo oggi 20 febbraio 2018. Previsioni segno per segno: prosegue il momento sì per i Pesci, i Gemelli attraversano una fase con grande volontà ed energia

27 marzo 2018 Fabio Belli

Paolo Fox (foto LaPresse)

OROSCOPO PAOLO FOX MARTEDI' 27 MARZO

Le previsioni dell'Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di martedì 27 marzo 2018. Per gli amici dei Gemelli vi sono ancora delle situazioni che devono essere risolte, ma ora vi è grande volontà ed energia. Voi siete molto attivi. Quindi riuscite a dare il meglio di voi quando siete curiosi. Infatti chi di voi si lamenta quando cade nella monotonia, o si trovano a rifiutare un cambiamento. Per i Pesci continua il vostro momento positivo. Coloro che non lo vedono, sono quelli che continuano a vivere legati alle situazioni del passato e non vogliono rialzarsi. Per la Vergine è una giornata in cui dovete fare le vostre valutazioni. Siete persone attente che devono sempre analizzare e valutare le situazioni che si propongono. Per il Leone l'inizio di primavera appare molto positivo tanto da farvi notare come vi sia una netta differenza tra questo momento e quello dell'inizio dell'anno.

AMORE AL TOP PER...

Amici della Vergine, in amore oltre all'attrazione fisica avete necessità di avere con voi una persona che sia comunque intelligente. E' un momento di forza, ma anche di grandi decisioni. I nati sotto il segno del Cancro devono fare attenzione a non mettere da parte l'ambito sentimentale. Se non pensate all'amore questo potrà essere un limite alle vostre emozioni. L’Ariete in amore spesso si lascia influenzare da storie che all'inizio appaiono importanti, ma che con il passare del tempo si dimostrano essere invece monotone. Una cosa che l'ariete infatti non ama e apprezza è proprio questo. Spesso infatti vi scontrate e vi innamorate di persone difficili. Un consiglio sentimentale per il Leone: siate molto chiari e quindi affrontate subito i problemi se vi è una storia in crisi.

LAVORO AL TOP PER...

Il lavoro anche in maniera complessa sta comunque progredendo per i nati sotto il segno del Cancro, che devono portare avanti con convinzione i loro progetti. Per il Sagittario tempo di novità, sabato e domenica saranno anche delle giornate positive per muoversi e viaggiare. Voi vi sentite a vostro agio quando affrontate cose nuove. Attenzione all'ambito economico che prevede delle spese in più che dovrete evitare. Cari Pesci, spesso siete circondanti da persone che vi bloccano invece di spingervi a migliorare. E' importante in questo momento circondarsi di persone con energia e forza. L'Acquario deve fare attenzione all'ambito economico. Non esagerate, ma valutate sempre cosa affrontare, la calma sarà la virtù sulla quale dovrete fare maggiore affidamento.

