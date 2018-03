PASSIONE SINISTRA/ Su Rai Movie il film con Geppi Cucciari (oggi, 27 marzo 2018)

Passione sinistra, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 27 marzo 2018. Nel cast: Geppi Cucciari, Valentina Lodovini e Alessandro Preziosi, alla regia Marco Ponti. Il dettaglio.

27 marzo 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Rai Movie

NEL CAST ANCHE ALESSANDRO PREZIOSI

Passione sinistra, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 27 marzo 2018 alle ore 21.10. La pellicola è una produzione cinematografica italiana di genere commedia del 2013 che è stata affidata alla regia di Marco Ponti. La trama è tratta dal libro intitolato proprio "Passione sinistra" scritto dall'autrice romana Chiara Gamberale ed è stato pubblicato nel 2009. Gli attori che recitano i ruoli principali del film sono Geppi Cucciari, Valentina Lodovini, Vinicio Marchioni, Eva Riccobono e Alessandro Preziosi. L'attrice palermitana Eva Riccobono, ha vinto il premio "Ciak d'oro" per la sezione "migliore attrice non protagonista" ed ha meritato una candidatura al premio cinematografico "Nastro d'argento" per la stessa categoria. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

PASSIONE SINISTRA, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Bernardo (Vinicio Marchioni) è un giovane scrittore che riesce sempre a trovare l'aspetto intellettuale in ogni situazione. E' innamorato di Nina (Valentina Lodovini), una ragazza con la quale convive da tempo ma, abituato a vivere la vita con leggerezza, non ha mai preso sul serio la loro relazione. Nina ha origini molto modeste, i genitori le hanno insegnato ad essere orgogliosa della sua terra e delle sue radici. Il sentimento che prova per Bernardo è sincero e spera in futuro di arrivare al matrimonio. La giovane ha una grande passione per la politica e crede ciecamente nei valori che porta avanti il partito della sinistra. Secondo il suo modo di vedere, Nina ritiene che i simpatizzanti della destra siano troppo superficiali e questo è motivo i scontro tra le due ideologie politiche. Giulio (Alessandro Preziosi) appartiene ad una famiglia nobile, suo padre ha costruito un vero impero nell'industria, caratterialmente è un giovane insensibile e spesso arrogante, mentre la sua compagna, Simonetta (Eva Riccobono), è una ragazza semplice che ancora non ha imparato ad usare correttamente i congiuntivi. Un giorno Nina conosce Giulio, il loro è un incontro casuale e dal primo momento provano un'antipatia reciproca. Non si trovano d'accordo su niente, politicamente sono su due posizioni opposte e il loro stile di vita è totalmente diverso. L'odio iniziale che Nina provava per Giulio ben presto si trasforma in un sentimento tanto inaspettato quanto meraviglioso, è amore. Anche Giulio si accorgere di essersi innamorato follemente di Nina, a questo punto i due giovani mettono da parte la politica e le differenze sociali e iniziano a vivere un bellissimo rapporto, fatto di amore e di passione.

© Riproduzione Riservata.