PATRIZIA MIRIGLIANI / Il ricordo di Fabrizio Frizzi a Miss Italia: "Abbiamo sperato e gioito insieme"

Patrizia Mirigliani ha ricordato Fabrizio Frizzi, conduttore del concorso di Miss Italia per ben 17 anni. Proprio durante l'edizione del 2002 è scoccata la scintilla con Carlotta Mantovan.

27 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Fabrizio Frizzi

La morte di Fabrizio Frizzi, avvenuta a Roma nella notte di lunedì 26 marzo, ha colpito duramente Patrizia Marigliani, figlia dello storico patron di Miss Italia Enzo Mirigliani. Intervenuta a La Vita in Diretta, l'imprenditrice ha parlato del suo rapporto con il conduttore, che è stato alla guida del concorso nazionale di bellezza per ben 17 anni. Una collaborazione lunghissima che ha permesso a Frizzi di diventare una guida per le ragazze in gara e che allo stesso tempo ha portato lei e la sua famiglia a considerarlo un vero amico e un punto di riferimento. "È stato un grande esempio di serietà e di professionalità", ha precisato la Mirigliani, che ha voluto precisare come il padre Enzo lo considerasse quasi al pari di un figlio: "Mio padre lo chiamava Frizzone e lo considerava il suo figlio più grande".

PATRIZIA MIRIGLIANI RICORDA FABRIZIO FRIZZI

Fabrizio Frizzi ha cominciato a condurre Miss Italia nel 1988, condividendo con Patrizia Mirigliani e la sua famiglia le gioie i dolori di un grande evento in diretta televisiva Rai. Per questo ha avuto lui il difficile compito di tranquillizzare le ragazze, che lo consideravano una sorta di guida anche dietro alle telecamere: "Eravamo nuovi nel mondo della Rai e lui era nuovo a un grande evento come Miss Italia. Abbiamo sperato e gioito insieme (...) Eravamo la sua vita. Le Miss lo ricordano perché è stato un grande Maestro di vita". Il legame tra Frizzi e Miss Italia ha permesso al conduttore anche di conoscere Carlotta Mantovan, la donna che ha sposato e dalla quale ha avuto una bambina. La Mirigliani, infatti, ha raccontato come la coppia si sia incontrata per la prima volta nel 2001, quando lei si è classificata al secondo posto del concorso, anche se la scintilla è scoccata l'anno successivo. Lei era presente all'evento in qualità di ospite e da allora è nato l'amore.

